No todo fue celebración: peleas y atropellamientos en los festejos por el triunfo de México

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Videos registraron riñas en festejos por el Mundial. Foto: Cuartoscuro

La victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 desató una ola de celebraciones en distintas ciudades del país y entre comunidades mexicanas en el extranjero. Sin embargo, la fiesta también dejó escenas de violencia, atropellamientos, enfrentamientos y momentos de tensión que quedaron grabados en video.

Desde Chihuahua y Chilpancingo, hasta la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Los Ángeles, los festejos se vieron empañados por incidentes que involucraron a automovilistas, riñas entre aficionados e intervenciones de las autoridades.

Automovilista arrolla a aficionados durante festejos en Chihuahua

#Video #Viral



Festejo terminó en caos en #Chihuahua.



Un conductor se molestó porque aficionados sacudían su pick up tras el triunfo de #México sobre Corea del Sur y aceleró contra la multitud.



El saldo: 4 lesionados. El chofer fue detenido. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/g75hEpGWjH — Halcon (@HalconOnce) June 19, 2026

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la glorieta Pancho Villa, en Chihuahua, donde un automovilista arrolló a varios aficionados que celebraban la victoria de la Selección Mexicana.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de confusión y personas corriendo para ponerse a salvo, mientras testigos intentaban auxiliar a quienes fueron alcanzados por el vehículo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un balance oficial sobre el estado de salud de las personas afectadas.

Peleas y golpes se registran en Paseo de la Reforma

En la Ciudad de México, los festejos también dejaron episodios de violencia en Paseo de la Reforma.

En uno de los casos, dos jóvenes comenzaron una pelea que rápidamente escaló cuando otras personas intentaron intervenir para separarlos y terminaron involucradas en la golpiza.

SE ARMAN LOS CHING**ZOS EN EL ÁNGEL…#Video #Viral



Nunca falta el morro que se desconecta e inicia el desorden… así las cosas en medio de los festejos tras el triunfo de #Mexico en el #Mundial2026. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/x85XKpN4ep — Halcon (@HalconOnce) June 19, 2026

En otro incidente, dos hombres que viajaban en motocicleta intentaron abrirse paso entre la multitud. La situación provocó reclamos de los asistentes y derivó en una confrontación física.

Sin duda alguna estas peleas de estos trogloditas están mejor que todas las del canelo juntas. pic.twitter.com/jiiv3msrNh — Los Expulsados (@losexpulsados) June 19, 2026

Los motociclistas descendieron de la unidad y comenzaron a agredir a algunos aficionados, incluso utilizando un tubo, generando momentos de tensión entre quienes celebraban en la vialidad.

Lanzan gas lacrimógeno durante festejos en Chilpancingo

En Chilpancingo, Guerrero, elementos de la Policía Estatal utilizaron gas lacrimógeno cuando un grupo de personas intentó mover una patrulla durante los festejos en el monumento a Las Banderas.

La acción generó críticas debido a que en el lugar se encontraban familias y menores de edad que participaban en la celebración.

#AbejorroMundialista



La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero inició una investigación interna contra policías de esa corporación quienes anoche lanzaron gas lacrimógeno a un grupo de aficionados que celebraban el triunfo del Tri.



Los hechos ocurrieron en la glorieta de… pic.twitter.com/fp2uS5ZMdA — Abejorro (@AbejorroMedia) June 20, 2026

También hubo daños materiales durante los festejos

Otro de los videos que circulan en redes sociales muestra a un grupo de personas rompiendo el cristal trasero de una camioneta en plena calle.

De acuerdo con versiones compartidas por testigos, los asistentes reaccionaron después de que el conductor presuntamente aventara el vehículo hacia quienes participaban en la celebración.

Onvre promedio



Ayer vi de todo y si bien la mayoría fue festejo chingon, desmadre sano y sin violencia (donde yo estaba)

También están estos pendejos y otros que ya vi que se putearon

Esas no son formas bebés

Váyanse bien alv pic.twitter.com/Ff9KJJuF77 — Fernanda Perez (@feerapz) June 19, 2026

Los hechos forman parte de una jornada que dejó imágenes contrastantes: mientras miles de personas celebraban el triunfo de la Selección Mexicana, en distintos puntos se registraron incidentes que obligaron a la intervención de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

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