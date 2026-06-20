CNTE definirá esta noche el futuro del plantón en la CDMX

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CNTE. Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que será la noche de este viernes cuando defina si mantiene o levanta el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de analizar los resultados de las negociaciones con el Gobierno federal.

El anuncio se dio tras la marcha que realizaron integrantes de la CNTE del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación (Segob), como parte de la jornada de protestas que mantienen desde hace días.

Asamblea de la CNTE definirá el futuro del plantón

La secretaria general de la Sección XXII de Oaxaca, Yenny Pérez, explicó que las bases del magisterio analizarán primero los avances de las mesas de diálogo antes de que la Asamblea Nacional Representativa (ANR) tome una decisión.

“Instalamos nuestra asamblea después de las 2:00 de la tarde y a las 8:00 de la noche instalamos nuestra Asamblea Nacional Representativa”,. Yenny Pérez, secretaria general, Sección XXII, Oaxaca, CNTE

La dirigente de la Sección XXII de Oaxaca explicó que será la Asamblea Nacional Representativa la instancia que determine si continúan o no con el plantón y las movilizaciones que mantienen en la Ciudad de México desde el pasado 25 de mayo.

Una vez que concluya el encuentro, la CNTE dará a conocer públicamente los acuerdos alcanzados.

“Una vez que ya tengamos el resultado, vamos a hacerlo público, para nosotros eso no es ningún inconveniente”. Yenny Pérez, secretaria general, Sección XXII, Oaxaca, CNTE

Se espera el anuncio durante la noche

La CNTE prevé informar este viernes por la noche el resultado de la Asamblea Nacional Representativa, en la que se definirá el futuro del campamento instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Sección XXII alista su retiro del plantón de la CDMX

Con más de 12 mil votos a favor, la Sección XXII de Oaxaca de la CNTE, acordó levantar el campamento que mantiene en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La determinación será formalizada durante la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE y, para este 20 de junio, los docentes tienen previsto realizar un mitin político como parte del cierre de sus actividades en la capital del país.

“A reorganizarnos, no por una cuestión de derrota porque no es de esa manera, es una cuestión de reorganización, de suma, de fuerza. Tenemos que ir al espacio propio, a nuestra combativa sección XXII a realizar un balance de los alcances de nuestra jornada, pero también a nivel nacional hacemos lo propio en la Asamblea Nacional Representativa”, Yenny Pérez, secretaria general de la Sección XXII, Oaxaca, CNTE

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