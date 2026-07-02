No te quedes sin luz: paso a paso para consultar y descargar tu recibo de CFE en línea

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Recibo de la CFE. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene la opción de consultar, descargar e, incluso, pagar el recibo de luz en línea. Hacerlo es sencillo y solo es necesario ingresar al portal del organismo y seguir una serie de pasos.

¿Cómo consultar el recibo de la CFE en línea?

Para poder consultar el recibo de la CFE, es necesario, primero, ingresar al portal de la Comisión y ubicar el apartado: Mi CFE. Consulta, descarga y paga tu recibo.

Tras seleccionar la opción, se abrirá una pestaña en donde se solicitarán los siguientes datos:

Usuario

Contraseña

Para poder acceder, será necesario que ingreses un texto que aparecerá en una imagen y, posteriormente, dar clic en ingresar.

Ya dentro del sistema podrás obtener la opción de buscar, ya sea consultar, descargar y pagar tu recibo de luz a la CFE.

¿Qué pasa si no tengo cuenta en la CFE?

En caso de no tener cuenta en el portal de la CFE, es necesario seleccionar la opción: registrarse.

Para crear una cuenta para poder consultar el recibo, la CFE solicita los siguientes datos:

Usuario

Contraseña

Confirmar la contraseña

Correo electrónico

Confirmar el correo electrónico

Leer y aceptar los términos y condiciones

Ingresar el texto que aparece en la imagen

Cuando todos los espacios se encuentren debidamente llenados, se debe seleccionar la opción registrarse.

De esa manera, en ocasiones posteriores ya se podrá tener acceso a las opciones que despliega la CFE para servicios de usuarios.

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