Tren Maya de Carga realiza primeras maniobras dinámicas en el sureste

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

El Tren Maya de Carga inició sus primeras maniobras dinámicas de prueba, como parte de la puesta en operación del servicio ferroviario de transporte de mercancías en el sureste del país.

De acuerdo con el comunicado, la operación está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y utiliza locomotoras nuevas Wabtec modelo ES44AC, con una capacidad de 4 mil 500 caballos de fuerza.

características técnicas del servicio de carga

Las locomotoras están equipadas con el sistema de seguridad ERTMS, lo que permite su integración con la infraestructura ferroviaria utilizada por los trenes de pasajeros.

Actualmente, las pruebas se realizan en dirección a Tenosique, mediante movimientos programados en horario nocturno para el posicionamiento de plataformas destinadas al transporte de carga.

Foto: Especial

registro audiovisual y unidades participantes

Durante las pruebas participaron locomotoras identificadas como TMY 2004, 2005 y 2006, en maniobras de acoplamiento.

El servicio de carga forma parte del proyecto ferroviario del Tren Maya, con el objetivo de incorporar transporte de mercancías a la red existente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.