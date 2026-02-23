¿Quién podría suceder al “Mencho”? Experto analiza los posibles líderes del CJNG

GENERANDO AUDIO...

Tras la muerte de el “Mencho“, líder del CJNG, surgió un vacío de poder dentro de la organización criminal. En entrevista en el programa A las Nueve en Uno, el investigador Víctor Manuel Sánchez Valdez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó quiénes podrían asumir el liderazgo y cuáles son los escenarios que podrían desarrollarse en los próximos meses.

Un vacío de poder dentro del CJNG

Durante la entrevista, el especialista señaló que el cártel enfrenta una encrucijada tras la pérdida de su fundador. Explicó que existen múltiples rutas posibles, desde una transición interna hasta conflictos entre liderazgos regionales.

Indicó que el CJNG nunca había enfrentado un proceso sucesorio, debido al liderazgo vertical que mantuvo Nemesio Oseguera Cervantes desde la fundación del grupo.

Escenarios tras la muerte de el “Mencho”

El investigador detalló que la evolución del CJNG dependerá de la capacidad de sus liderazgos para alcanzar acuerdos internos.

Explicó que existen distintos escenarios:

Una transición interna con menor violencia si hay consenso

Competencia entre facciones si surgen inconformidades

Fragmentación del grupo si se rompe la cohesión interna

Señaló que la intensidad de la violencia dependerá directamente del tipo de sucesión que se configure.

Cinco perfiles que podrían liderar el CJNG

En la conversación, Sánchez Valdez reiteró los nombres que considera con mayor probabilidad de asumir el mando del CJNG.

Juan Carlos Valencia González, “El 03”

Hijastro de el “Mencho” y vinculado a la familia Valencia, relacionada con las finanzas de la organización. Su cercanía familiar lo posiciona como uno de los perfiles señalados en análisis.

Audias Flores Silva, “El Jardinero”

Cuenta con presencia territorial en varios estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Nayarit, lo que le permite influir en distintas estructuras operativas.

Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”

Relacionado con la logística del tráfico de drogas y precursores químicos. El especialista aclaró que existen reportes periodísticos sobre su posible muerte, pero sin confirmación oficial.

Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”

Asociado con actividades de robo de combustible y presencia en zonas del Bajío.

Ricardo Ruiz Velasco, “Doble R”

Responsable de operaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, considerada una plaza estratégica para el grupo.

Riesgo de violencia según el tipo de sucesión

El investigador explicó que el nivel de violencia dependerá del acuerdo interno entre liderazgos.

Detalló tres posibles niveles:

Menor violencia si hay consenso entre facciones

Violencia localizada si hay inconformidades regionales

Violencia extendida si se rompe el equilibrio interno

Añadió que los episodios podrían concentrarse en zonas de operación del CJNG o dispersarse en distintas regiones del país.

Presencia nacional y posible impacto

El especialista advirtió que la presencia territorial del CJNG amplifica los riesgos de un conflicto interno. Señaló que la organización tiene presencia en gran parte del país, lo que podría traducirse en impactos más amplios si se presenta una disputa por el liderazgo.

Indicó que, a diferencia de otros cárteles con operaciones más concentradas, la expansión geográfica del CJNG podría generar escenarios más complejos.

Evaluación del operativo y reacciones

Durante la entrevista, también fue consultado sobre el operativo en el que murió el “Mencho”. Consideró que la acción cumplió su objetivo principal, aunque señaló que el escenario ideal habría sido una captura con vida para obtener información.

Añadió que las autoridades no habrían dimensionado la magnitud de la violencia posterior, que se extendió a distintas zonas del país tras el operativo.

Preparación institucional ante escenarios futuros

El investigador señaló que algunas autoridades locales no estaban preparadas para las reacciones inmediatas. Incluso mencionó que autoridades municipales en Jalisco señalaron que no conocían el operativo antes de su ejecución.

Explicó que este tipo de acciones suelen mantenerse en reserva para evitar filtraciones, pero subrayó que las consecuencias posteriores evidenciaron retos en la capacidad de respuesta.

Lo que podría venir para el CJNG

Sánchez Valdez reiteró que no es posible prever con exactitud el desenlace del proceso sucesorio. Indicó que el resultado dependerá de acuerdos internos, disputas entre liderazgos y la reacción de organizaciones rivales.

También advirtió que la evolución del CJNG tendrá implicaciones directas en los niveles de violencia, por lo que autoridades deberán monitorear los escenarios posibles en los próximos meses.

