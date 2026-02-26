¿Cuáles son los principales grupos criminales en México y en qué estados operan?

GENERANDO AUDIO...

CJNG y Sinaloa, los principales Cáeteles. Fotos: Cuartoscuro

El mapa del crimen organizado en México muestra el predominio de dos grandes estructuras: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ambos concentran presencia territorial en la mayor parte del país y mantienen alcance internacional, aunque enfrentan procesos de fragmentación interna.

La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025 de la Drug Enforcement Administration (DEA) identifica a estas dos organizaciones como las de mayor presencia nacional. El informe distingue entre estados con operaciones documentadas —ataques, trasiego o enfrentamientos— y entidades donde se ha detectado presencia activa.

CJNG: expansión acelerada y presencia en 27 estados

El Cártel Jalisco Nueva Generación surgió tras la fragmentación del Cártel del Milenio y comenzó a ganar notoriedad a partir de 2009, junto con su líder, Nemesio Oseguera Cervantes.

Su principal actividad es el tráfico de metanfetamina y cocaína, aunque también obtiene recursos de la extorsión, secuestro y lavado de dinero.

De acuerdo con la DEA, el CJNG tiene presencia significativa en al menos 27 estados, con bases relevantes en:

Jalisco

Nayarit

Colima

Veracruz

Guanajuato

El informe también documenta que su alcance se extiende hasta los 32 estados y sus operaciones de han detectado en Estados Unidos, Colombia y Perú, además de vínculos en Europa y Asia.

Cártel de Sinaloa: presencia nacional pese a capturas y divisiones

El Cártel de Sinaloa mantiene operación en la mayor parte del territorio nacional, pese a la captura y extradición de sus fundadores, Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada, y a sus disputas internas.

La DEA lo identifica como uno de los principales productores y traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos, además de participar en el tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína. También controla precursores químicos mediante redes internacionales.

Al igual que el CJNG, diversifica actividades:

Secuestro

Extorsión

Robo de combustible

Tráfico de armas

Tráfico de personas

Ambas organizaciones son señaladas como generadoras de violencia en disputas territoriales.

Cárteles regionales: estructuras que controlan estados completos

Además de los dos grupos predominantes, el informe de la DEA identifica organizaciones que, sin tener alcance nacional total, ejercen control relevante en entidades específicas y disputan territorios estratégicos.

Cártel del Noreste

El Cártel del Noreste (CDN) opera principalmente en Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Es identificado como una red de células vinculada al tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana hacia Estados Unidos.

Además del trasiego de drogas, participa en secuestro, extorsión, robo de vehículos y tráfico de personas. Es conocido por su violencia pública y por extorsionar a migrantes que cruzan el Río Bravo. Utiliza negocios de alto flujo de efectivo para el lavado de dinero.

La Familia Michoacana

La Familia Michoacana (LFM) mantiene presencia en Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México. Actualmente, no opera como una estructura cohesiva, sino como un conglomerado de facciones con liderazgo regional.

Sus células trafican metanfetamina, fentanilo, cocaína y heroína, y han sido señaladas por mantener control sobre zonas estratégicas como el Puerto de Lázaro Cárdenas, clave para la importación de precursores químicos.

La Nueva Familia Michoacana

Identificada como la facción más poderosa derivada de LFM, la Nueva Familia Michoacana (LNFM) tiene presencia en Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México.

Es responsable del transporte e importación de múltiples toneladas de metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos. También participa en minería ilegal, extorsión a empresas y lavado de dinero mediante mercado negro de pesos y transferencias electrónicas.

Su territorio se superpone con el de Cárteles Unidos, lo que ha generado enfrentamientos constantes en Michoacán.

Cárteles Unidos

Los Cárteles Unidos son una alianza de grupos criminales formada para combatir al CJNG en Michoacán, especialmente en la región de Tierra Caliente.

Su rivalidad con el CJNG ha elevado los niveles de violencia en la entidad. Además del tráfico de drogas, son señalados por extorsión a agricultores y control de economías locales.

Cártel del Golfo

El Cártel del Golfo mantiene presencia en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, aunque se encuentra dividido en múltiples facciones.

Las más relevantes son Los Metros y Los Escorpiones, que disputan el control de rutas hacia el Valle del Río Grande, en Texas. De acuerdo con la DEA, la facción de Los Metros mantiene alineación operativa con el CJNG y participa en tráfico de drogas y migrantes, además de lavado de dinero mediante casas de cambio en la zona fronteriza.

Grupos locales: fragmentación y control en ciudades específicas

Más allá de estas estructuras, el mapa criminal incluye múltiples organizaciones locales. El análisis independiente del periodista Ioan Grillo documenta al menos una docena de grupos locales que, aunque no tienen alcance nacional, mantienen control en ciudades y regiones específicas.

Entre ellos:

Cártel de los Arellano Félix – Tijuana

– Tijuana Facciones de Los Zetas – noreste del país

– noreste del país Los Rojos – Guerrero, Morelos, Estado de México

– Guerrero, Morelos, Estado de México Guerreros Unidos – Guerrero, Morelos, Oaxaca, Estado de México

– Guerrero, Morelos, Oaxaca, Estado de México La Unión Tepito – Ciudad de México

– Ciudad de México Los Ardillos – zonas montañosas de Guerrero

– zonas montañosas de Guerrero Los Talibanes – Zacatecas y San Luis Potosí

– Zacatecas y San Luis Potosí Los Tlacos – centro y norte de Guerrero

– centro y norte de Guerrero Los Viagras – Tierra Caliente, Michoacán

– Tierra Caliente, Michoacán Cártel de Santa Rosa de Lima – Guanajuato

– Guanajuato Caballeros Templarios – Michoacán y Estado de México

– Michoacán y Estado de México Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) – Guerrero

– Guerrero Cártel Chamula – Chiapas

Un ecosistema criminal en constante reconfiguración

La fragmentación de grandes estructuras ha dado paso a un ecosistema criminal compuesto por cárteles nacionales, regionales y células locales. Las alianzas cambian, las disputas territoriales se intensifican y el mapa del crimen organizado se mantiene en constante reconfiguración.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.