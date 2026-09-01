Mapa del ciclo escolar: 185 días de clases, pero no todos se cumplen

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El calendario escolar marca 185 días de clases. Foto: Cuartoscuro

Conviene recordar, ahora que estamos en la primera semana del ciclo escolar 2026-2027, que, según el Calendario Escolar de la SEP, este periodo será de 185 días de clases; sin embargo, un estudio de México Evalúa sugiere que no todos estos días se cumplen.

El análisis de la organización México Evalúa contabilizó las suspensiones de clase durante 2025-2026 y halló que en 17 de los 32 estados aumentaron los días sin clase con respecto al ciclo anterior.

¿Cuántos días de clases tendrá el ciclo escolar 2026-2027?

Este ciclo comenzó el 31 de agosto de 2026 y terminará el 9 de julio de 2027; la SEP estableció 185 días de clases para las escuelas de educación básica públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

La cifra representa el mínimo previsto por la legislación educativa. La Ley General de Educación establece un calendario de entre 185 y 200 días efectivos de clase.

Pero el número de días programados es sólo una parte de la historia.

Oaxaca tuvo hasta 28 días de clases suspendidos

Durante el ciclo 2025-2026, de acuerdo con México Evalúa, Oaxaca fue la entidad con el mayor promedio estimado de días suspendidos: pasó de 19 a 28 días respecto al ciclo anterior.

También destacaron:

Baja California Sur, con 17 días

Sinaloa, con 17

Chihuahua, con 16

Colima, con 14

El comportamiento, sin embargo, no fue igual en todo el país. Algunos estados redujeron de manera importante sus suspensiones:

Quintana Roo , por ejemplo, pasó de 26 a 3 días estimados

, por ejemplo, pasó de 26 a 3 días estimados Sonora , de 9 a cero

, de 9 a cero Guerrero, de 15 a 8

Entidades con más días suspendidos en 2025-2026

Entidad 2024-2025 2025-2026 Oaxaca 19 28 Baja California Sur 6 17 Sinaloa 21 17 Chihuahua 1 16 Colima 0 14 Zacatecas 19 13 San Luis Potosí 3 12 Yucatán 1 12 Tlaxcala 0 10 Nuevo León 0 9

Las cifras son estimaciones construidas por México Evalúa a partir de reportes de suspensiones, boletines oficiales y otras fuentes. La organización señala que cada evento fue contrastado para evitar duplicidades y distinguir entre datos confirmados, ajustados y no confirmados.

📚 Volver a clases no basta: también es necesario garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan permanecer en las aulas.



El ciclo escolar 2026-2027 tendrá 185 días de clase, el mínimo establecido por la ley. Sin embargo, durante el ciclo anterior, 17 de las 32 entidades… pic.twitter.com/KA8VFLdRpn — México Evalúa (@mexevalua) August 31, 2026

¿Por qué se suspendieron las clases?

El análisis identifica tres grandes causas:

Conflictos magisteriales

Incidencias climáticas

Inseguridad

Entre los episodios registrados estuvieron el paro de la CNTE y afectaciones relacionadas con condiciones climáticas. También hubo cierres de planteles por razones de inseguridad en entidades como Sinaloa y Guerrero.

En al menos 11 estados también se reportaron ajustes de calendario u horarios reducidos relacionados con condiciones de temperatura y escuelas sin ventilación o climatización.

El problema, por tanto, no es solamente cuántos días dice el calendario que habrá clases. También importa cuántos de esos días pueden cumplirse efectivamente.

Mexicanos Primero: cada día de clase cuenta

Preocupados por la continua suspensión de clases en mayo de 2026, la organización Mexicanos Primero planteó entonces 5 acciones para enfrentar la pérdida de tiempo escolar y que vale recordarlas:

Flexibilidad: permitir que escuelas con condiciones adecuadas mantuvieran actividades académicas permitiendo decisiones responsables

permitir que escuelas con condiciones adecuadas mantuvieran actividades académicas permitiendo decisiones responsables Cierre académico: concentrar esfuerzos en los aprendizajes fundamentales antes de terminar el ciclo

concentrar esfuerzos en los aprendizajes fundamentales antes de terminar el ciclo Apoyo docente: dar herramientas y acompañamiento a maestras y maestros para cerrar el curso y recuperar aprendizajes

dar herramientas y acompañamiento a maestras y maestros para cerrar el curso y recuperar aprendizajes Nivelación: crear una estrategia nacional para apoyar especialmente a estudiantes en mayor vulnerabilidad

crear una estrategia nacional para apoyar especialmente a estudiantes en mayor vulnerabilidad Apoyo a las familias: generar alternativas de cuidado ante un cierre anticipado de las escuelas

185 días en el calendario, ¿pero cuántos se cumplen?

El ciclo escolar 2026-2027 parte de 185 días oficiales de clases. La experiencia reciente muestra que las suspensiones pueden modificar la cantidad de tiempo que cada estudiante pasa efectivamente en las aulas.

Eso también genera una diferencia territorial: mientras algunas entidades lograron reducir los días suspendidos, otras registraron un aumento.

México Evalúa plantea que, ante los días perdidos, las autoridades educativas deben asegurar el cumplimiento del calendario y establecer medidas para compensarlos.

Si bien el nuevo ciclo escolar marca 185 días en el calendario, el reto consistirá en no permitir que las suspensiones reduzcan el tiempo de aprendizaje para los alumnos y alumnas, así como establecer medidas para recuperar los días perdidos.

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