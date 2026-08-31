Sheinbaum presenta “El ABC de las emociones”, estrategia de salud mental para jóvenes

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“El ABC de las emociones” es el programa. Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la estrategia nacional “El ABC de las emociones”, un programa enfocado en la salud mental y el bienestar emocional de estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato.

La iniciativa arrancará con el ciclo escolar 2026-2027 y contempla actividades semanales en las escuelas, así como la distribución de materiales dirigidos a alumnos, docentes, madres, padres y personas cuidadoras.

¿En qué consiste “El ABC de las emociones”?

La estrategia está dirigida a jóvenes de entre 14 y 18 años y busca incorporar la atención socioemocional dentro de la vida escolar.

Entre las principales acciones se encuentran:

Tutorías de una hora a la semana para estudiantes

Distribución de 16 millones de guías

Actividades socioemocionales en las aulas

Pláticas informativas en escuelas

Asambleas con madres, padres y personas cuidadoras

Difusión de servicios de apoyo psicológico y orientación

Según las autoridades educativas, el modelo busca involucrar tanto a las escuelas como a las familias en temas relacionados con salud mental, convivencia y desarrollo emocional.

La estrategia incluye siete ejes de acción

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que el programa se desarrollará mediante siete componentes principales:

Campaña nacional de difusión Impresión de guías y materiales informativos Actividades socioemocionales en las aulas Asambleas con madres, padres y cuidadores Pláticas interactivas en planteles escolares Centros Comunitarios México Imparable Línea de la Vida

La funcionaria señaló que el enfoque será preventivo y comunitario, además de abordar temas como el uso responsable de redes sociales, dispositivos móviles e inteligencia artificial.

Entregarán millones de guías

Como parte del programa, el Gobierno federal prevé distribuir materiales específicos para distintos sectores de la comunidad educativa.

Las guías estarán dirigidas a:

7.5 millones de estudiantes

Un millón de docentes

7.5 millones de madres, padres y personas cuidadoras

Además de la versión impresa, los materiales estarán disponibles de forma digital.

Habrá asambleas y un día nacional dedicado al programa

La SEP informó que entre octubre y diciembre se realizarán asambleas informativas en todo el país para dialogar con familias sobre salud mental y bienestar emocional.

También se anunció que el 23 de septiembre será establecido como el Día del ABC de las emociones, jornada en la que se realizarán actividades de sensibilización y diálogo en las escuelas.

Docentes respaldan regular el uso de celulares

Durante la presentación también se dieron a conocer resultados de una consulta realizada entre docentes sobre el uso de teléfonos celulares en las aulas.

Según la SEP, participaron 565 mil 396 maestras y maestros, de los cuales 81% se pronunciaron a favor de establecer lineamientos para regular el uso de estos dispositivos en las escuelas.

Entre los principales problemas identificados por los docentes destacan dificultades para mantener la atención de los estudiantes, interrupciones en las actividades escolares y conflictos originados en redes sociales que posteriormente se trasladan al entorno escolar.

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