Cierran puertos en Oaxaca y Guerrero por tormenta tropical Boris

| 10:11 | Erick Ponce Dimas | Uno TV
Cierra puertos en Oaxaca y Guerrero por tormenta tropical Boris.
Cierra puertos en Oaxaca y Guerrero por tormenta tropical Boris. Foto: UnoTV

Autoridades federales dieron a conocer recientemente que se cierran puertos de los estados de Oaxaca y Guerrero como medida preventiva ante la llegada de la tormenta tropical Boris, fenómeno climatológico que se encuentra frente a las costas mexicanas del océano Pacífico.

Se cierran puertos en Oaxaca y Guerrero por tormenta tropical Boris

La Secretaría de Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil dieron a conocer a través de sus redes sociales oficiales que, como medida preventiva ante la Depresión Tropical Dos-E, ahora tormenta tropical Boris, se cierran puertos en los estados de Oaxaca y Guerrero.

De acuerdo con las dependencias, los puertos que cierran especialmente para embarcaciones menores son los siguientes:

  • Oaxaca: Bahías de Huatulco
  • Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo

Además, pidieron a las personas seguir las recomendaciones de las autoridades federales, principalmente para evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Tormenta tropical Boris está a 135 kilómetros de Acapulco

También la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, según el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Boris se encontraba hasta las 6:00 horas de este lunes 8 de junio a unos 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

También indicaron que presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste de 4 kilómetros por hora.

Y luego señalaron que se prevé que en las siguientes horas siga acercándose a las costas de Guerrero, a la vez que provocará lluvias intensas a torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Pronóstico para las siguientes 24 horas

Los meteorólogos pronostican que en las siguientes 24 horas se registren lluvias intensas con puntuales torrenciales en Guerrero y Oaxaca, muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco, Colima y Michoacán.

También prevén vientos sostenidos de 60 a 80 kilómetros por hora con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en costas de Guerrero; vientos sostenidos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Michoacán y Oaxaca; y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en costas de Jalisco y Colima.

Pero también esperan olas de 4.0 a 5.0 metros en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca; y de 3.0 a 4.0 metros en costas de Jalisco y Colima.

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