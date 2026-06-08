CNTE mantiene plantón en CDMX para este lunes, mientras evalúan propuesta federal

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CNTE mantiene plantón en CDMX para este lunes. Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó este domingo que mantendrá el plantón en la Ciudad de México mientras analiza la propuesta presentada por el Gobierno federal para atender sus demandas. La organización magisterial también inició el relevo de docentes que participan en las movilizaciones para reforzar su presencia en la capital del país.

Aunque los maestros señalaron que la propuesta no fue entregada por canales oficiales, indicaron que se encuentra en revisión y que será determinante para decidir si continúan o concluyen las protestas que mantienen desde hace varias semanas.

CNTE realiza relevo de maestros y refuerza movilización

Integrantes de la CNTE hicieron un llamado a sus bases para fortalecer el plantón instalado en la Ciudad de México.

Como parte de la estrategia de movilización:

Se realiza el relevo de docentes que participan en el plantón.

Continúan las asambleas para evaluar la propuesta federal.

Se mantiene la exigencia de una reforma de fondo al sistema educativo y laboral.

Los dirigentes señalaron que las decisiones serán tomadas de manera colectiva una vez que concluyan las consultas internas con las distintas secciones del movimiento.

Maestros analizan propuesta del Gobierno federal

Entre los planteamientos presentados por el Gobierno se encuentra la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), una de las demandas impulsadas por el magisterio disidente.

Sin embargo, los integrantes de la CNTE sostienen que el conflicto no se limita a ese punto y que buscan cambios estructurales en materia laboral y de seguridad social.

Los docentes insistieron en que la discusión debe incluir una reforma más amplia que atienda las demandas históricas del sector educativo.

Exigen cumplimiento sobre la Ley del ISSSTE

La organización recordó que una de sus principales exigencias es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Por ello, señalaron que dicha medida formó parte de los compromisos planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguraron que seguirán insistiendo en su cumplimiento.

De esta forma, mientras continúan las negociaciones, la CNTE mantendrá el plantón en la Ciudad de México y definirá en los próximos días si las movilizaciones continúan o si existe un acuerdo que permita levantarlas.

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