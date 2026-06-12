A 10 días de su desaparición, ¿qué se sabe de la periodista Roxana Guzmán?

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¿Qué ha pasado con la desaparción de Roxana Guzmán?.Foto: Getty

Han transcurrido 10 días desde la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, sin que hasta el momento exista información oficial sobre su paradero. Aunque medios locales reportan la detención de seis presuntos implicados, las autoridades no han confirmado si estos avances han permitido establecer el paradero de la comunicadora.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se abordó el caso de la periodista desaparecida. La mandataria señaló que será el Gabinete de Seguridad quien informe sobre los avances de las investigaciones relacionadas con este hecho.

🚨📍 La presidenta Claudia Sheinbaum informó que continúa la búsqueda en Veracruz de la periodista Roxana Guzmán, y que el Gabinete de Seguridad dará a conocer los avances del caso. pic.twitter.com/L9NhH1oWaC — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) June 12, 2026

¿Qué ha pasado con Roxana Guzmán 10 días después de su desaparición?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de la libertad la mañana del 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital, Veracruz. De acuerdo con testimonios de familiares y reportes preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio, ubicado en la colonia 1 de Mayo, y la sacó por la fuerza. Desde entonces, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han exigido que se intensifiquen las labores para localizarla.

🟥#México | Más de 48 horas desaparecida Roxana Berenice Guzmán Ramírez

México vio cómo hombres armados entraron a su casa en Veracruz, tumbaron la puerta y se la llevaron.

Rocío Nahle no ha dado una postura política del tamaño del golpe.

La Fiscalía abre carpeta. La SSP presume… pic.twitter.com/xDJhU6Zhme — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) June 4, 2026

Un video captó el momento de la irrupción

Tras los hechos, familiares difundieron un video en redes sociales en el que se observa el momento en que varios sujetos ingresan violentamente al domicilio de la periodista.

En las imágenes se aprecia cómo los individuos golpean la puerta de acceso principal y posteriormente entran portando armas largas. Versiones difundidas por familiares señalan que algunos de los agresores vestían uniformes similares a los utilizados por elementos ministeriales, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

🚨 Sujetos armados ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, #Veracruz.



La Fiscalía Regional de Coatzacoalcos ya inició una investigación.



📹: @lulu_reportera pic.twitter.com/b78GI6l7JH — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 2, 2026

Fiscalía de Veracruz abrió una investigación

Luego del reporte de la desaparición, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.

𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗯𝘂́𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇. https://t.co/6WZdD3mOUu pic.twitter.com/lpt8Mpdhgt — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 2, 2026

La dependencia señaló que se desplegaron acciones de búsqueda para localizar a la comunicadora y esclarecer lo ocurrido; sin embargo, hasta el momento no ha proporcionado actualizaciones oficiales sobre el avance de las investigaciones.

Prioritaria la búsqueda de comunicadora en Nanchital: Fiscal General pic.twitter.com/gLH7XoV8oy — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 5, 2026

Familiares desmintieron una supuesta localización

Días después de la desaparición comenzaron a circular versiones sobre una presunta localización con vida de Roxana Guzmán. No obstante, sus familiares desmintieron dicha información y solicitaron a medios de comunicación y usuarios de redes sociales verificar adecuadamente sus fuentes antes de difundir datos no confirmados, debido a la incertidumbre y angustia que genera este tipo de publicaciones.

"No se le olvide mi hija, por favor", era la petición de la familia de Roxana Guzmán, periodista secuestrada el martes en Veracruz, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Los típicos gritones a sueldo casi no dejaban escuchar las súplicas, pero al menos la presidenta sí las registró.… pic.twitter.com/jwiL1x4SlG — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) June 6, 2026

Reportan seis detenidos; el paradero de Roxana Guzmán sigue sin conocerse

De acuerdo con información difundida por medios locales, autoridades habrían detenido a seis personas presuntamente vinculadas con la desaparición de la periodista.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido información oficial que confirme si estas detenciones han permitido obtener indicios sobre el paradero de Roxana Guzmán, quien continúa desaparecida.

🚨Se reporta la detención de seis presuntos implicados en desaparición de periodista Roxana Guzmán



Trasciende que fue en un operativo en el sur de Veracruz que derivó en la detención de seis personas presuntamente relacionadas con la desaparición violenta de la periodista Roxana… pic.twitter.com/tM1VmJskLT — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

Continúa la exigencia de resultados en la investigación

A diez días de la desaparición de Roxana Guzmán, el caso sigue generando preocupación entre familiares, periodistas y organizaciones civiles, que mantienen el llamado a las autoridades para reforzar las labores de búsqueda y esclarecer los hechos.

Mientras no existan avances oficiales sobre su localización, la desaparición de la directora de Pulso Informativo del Sureste continúa siendo un caso abierto que mantiene la expectativa sobre los resultados que pueda presentar el Gabinete de Seguridad, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se informará sobre el progreso de las investigaciones en torno a este caso.