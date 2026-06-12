A 10 días de su desaparición, ¿qué se sabe de la periodista Roxana Guzmán?
Han transcurrido 10 días desde la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, sin que hasta el momento exista información oficial sobre su paradero. Aunque medios locales reportan la detención de seis presuntos implicados, las autoridades no han confirmado si estos avances han permitido establecer el paradero de la comunicadora.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se abordó el caso de la periodista desaparecida. La mandataria señaló que será el Gabinete de Seguridad quien informe sobre los avances de las investigaciones relacionadas con este hecho.
¿Qué ha pasado con Roxana Guzmán 10 días después de su desaparición?
Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de la libertad la mañana del 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital, Veracruz. De acuerdo con testimonios de familiares y reportes preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio, ubicado en la colonia 1 de Mayo, y la sacó por la fuerza. Desde entonces, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han exigido que se intensifiquen las labores para localizarla.
Un video captó el momento de la irrupción
Tras los hechos, familiares difundieron un video en redes sociales en el que se observa el momento en que varios sujetos ingresan violentamente al domicilio de la periodista.
En las imágenes se aprecia cómo los individuos golpean la puerta de acceso principal y posteriormente entran portando armas largas. Versiones difundidas por familiares señalan que algunos de los agresores vestían uniformes similares a los utilizados por elementos ministeriales, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Fiscalía de Veracruz abrió una investigación
Luego del reporte de la desaparición, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.
La dependencia señaló que se desplegaron acciones de búsqueda para localizar a la comunicadora y esclarecer lo ocurrido; sin embargo, hasta el momento no ha proporcionado actualizaciones oficiales sobre el avance de las investigaciones.
Familiares desmintieron una supuesta localización
Días después de la desaparición comenzaron a circular versiones sobre una presunta localización con vida de Roxana Guzmán. No obstante, sus familiares desmintieron dicha información y solicitaron a medios de comunicación y usuarios de redes sociales verificar adecuadamente sus fuentes antes de difundir datos no confirmados, debido a la incertidumbre y angustia que genera este tipo de publicaciones.
Reportan seis detenidos; el paradero de Roxana Guzmán sigue sin conocerse
De acuerdo con información difundida por medios locales, autoridades habrían detenido a seis personas presuntamente vinculadas con la desaparición de la periodista.
Hasta ahora, las autoridades no han emitido información oficial que confirme si estas detenciones han permitido obtener indicios sobre el paradero de Roxana Guzmán, quien continúa desaparecida.
Continúa la exigencia de resultados en la investigación
A diez días de la desaparición de Roxana Guzmán, el caso sigue generando preocupación entre familiares, periodistas y organizaciones civiles, que mantienen el llamado a las autoridades para reforzar las labores de búsqueda y esclarecer los hechos.
Mientras no existan avances oficiales sobre su localización, la desaparición de la directora de Pulso Informativo del Sureste continúa siendo un caso abierto que mantiene la expectativa sobre los resultados que pueda presentar el Gabinete de Seguridad, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se informará sobre el progreso de las investigaciones en torno a este caso.
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