Más de 800 personas fueron reportadas como desaparecidas desde el inicio del Mundial; 526 siguen sin ser localizadas

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Fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Foto: Cuartoscuro

Desde el inicio del Mundial 2026, el 11 de junio, en México más de 500 personas se encuentran desaparecidas en el país. Aunque la mayoría son ciudadanos mexicanos, en los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) también se encuentran algunos extranjeros.

¿Cuántas personas han desparecido desde que inició el Mundial en México?

Datos oficiales revelan que del 11 de junio al 1 de julio desaparecieron 866 personas en territorio nacional, 526 todavía permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas.

Los registros oficiales revelan que, de las 340 personas localizadas, el 2.94% fueron halladas sin vida. Es decir, a 10 personas las localizaron muertas.

Número de personas desaparecidas en México. Foto: CNB

CDMX, a la cabeza en desapariciones

La Ciudad de México, una de las entidades cedes del Mundial 2026, encabeza la lista de personas desaparecidas entre el 11 de junio y el 1 de julio. En 21 días, en la capital del país, del total de desaparecidos, se reportaron 130 personas sin ser localizadas: 64 hombres y 66 mujeres.

Le sigue Michoacán, con el reporte de 92 personas: 59 hombres y 33 mujeres.

En la lista de estados con personas desaparecidas desde que inició el Mundial también se encuentran:

Puebla, con 67

Tamaulipas, con 55

Sinaloa, con 46

Sonora, con 40

Chiapas y Veracruz, con 37 cada uno

Personas desaparecidas por estados. Foto: CNB

¿Qué edades tenían las personas desaparecidas?

El registro oficial destaca que hubo, al menos, 169 mujeres desaparecidas entre 15 y 19 años. Mientras que, en ese mismo rango de edad, hubo 95 hombres, siendo ese rango el más alto para ambos géneros.

Las edades de mujeres que reportan más casos de desapariciones fueron:

De 10 a 14, años con 87 reportes

De 25 a 29, con 30 reportes

De 20 a 24, con 27 reportes

Mientras que, en hombres, las edades reportadas fueron:

De 20 a 24 años, con 71 reportes

De 25 a 29 años, con 56 reportes

De 30 a 34 años, con 52 reportes

Extranjeros desaparecidos en México

Las cifras oficiales señalan que desde el 11 de junio hasta el 1 de julio, al menos 10 extranjeros fueron reportados como desaparecidos en suelo mexicano.

Los reportes detalla que se trató de:

2 hombres de nacionalidad hondureña

2 hombres de nacionalidad colombiana

Un hombre y 2 mujeres de nacionalidad estadounidense

Un hombre de nacionalidad venezolana

Un mujer de nacionalidad guatemalteca

Un hombre de Estados Independientes

Extranjeros desaparecidos. Foto: CNB

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