Esposa del exdirector de Pemex presenta denuncia por presuntas agresiones ante la Fiscalía de la CDMX

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Foto: Getty.

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por presuntas agresiones físicas y psicológicas.

Jiménez dio a conocer el caso durante una entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, donde aseguró que durante años enfrentó violencia y dependencia económica.

🔴 #Exclusiva | “Fue una de las cosas que él me decía, ‘si tú me denuncias, ¿cómo vas a sobrevivir?’”, me cuenta María Felicia Jiménez tras denunciar la agresión por parte de su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex.#AzucenaxFórmula pic.twitter.com/2V95vh0aNJ — Azucena Uresti (@azucenau) July 1, 2026

Esposa de Víctor Rodríguez denuncia violencia física y psicológica

Durante la entrevista, María Felicia Jiménez afirmó que uno de los motivos por los que no denunció antes fue el temor a quedarse sin recursos para mantener a sus hijos.

“Si tú me denuncias, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo va el niño a ir al colegio?“, aseguró que le decía su esposo, quien fue director de Pemex.

La denunciante explicó que dependía económicamente de él y que esa situación dificultó tomar la decisión de acudir ante las autoridades.

También relató que actualmente enfrenta un proceso personal para recuperar su autoestima y brindar estabilidad emocional a sus hijos.

María Felicia Jiménez relata el impacto emocional del presunto maltrato

Durante la conversación, Jiménez señaló que no siente odio hacia su esposo, sino que ha experimentado culpa por haber permanecido en la relación.

“Yo no siento hacia él rabia; me siento rabia hacia mí misma por el maltrato“, expresó.

Añadió que trabaja en fortalecer su amor propio para poder dar un mejor ejemplo a sus hijos y acompañarlos emocionalmente tras los hechos que denunció.

La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía de CDMX

Hasta el momento, la FGJCDMX no ha informado públicamente sobre avances en la carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada por María Felicia Jiménez.

Tampoco se ha difundido un posicionamiento público de Víctor Rodríguez Padilla respecto a las acusaciones. Las investigaciones quedarán a cargo de las autoridades ministeriales, quienes determinarán el curso legal del caso.

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