¿Quiénes pueden solicitar el programa Techos Solares del Bienestar y qué requisitos necesitan?

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Familias pueden acceder a Techos Solares del Bienestar. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México puso en marcha el programa Techos Solares para el Bienestar, una iniciativa que busca ayudar a miles de familias a reducir el gasto en electricidad mediante la instalación subsidiada de paneles solares en sus viviendas. El apoyo está dirigido principalmente a hogares ubicados en regiones donde las altas temperaturas elevan considerablemente el consumo de energía durante buena parte del año.

Además de disminuir el pago del recibo de luz, el programa pretende combatir la llamada pobreza energética, una condición que afecta a familias que destinan una parte importante de sus ingresos al consumo eléctrico. De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), los hogares beneficiarios podrían alcanzar ahorros de hasta 85% durante el verano, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

No todas las viviendas pueden acceder al apoyo

Aunque el programa ya está en marcha, no cualquier persona puede solicitar la instalación de paneles solares.

En esta primera etapa, únicamente podrán registrarse quienes vivan en Mexicali o San Felipe, Baja California, y Hermosillo, Sonora, además de cumplir con las condiciones de consumo eléctrico que estableció la Sener.

El gobernador @AlfonsoDurazo y el secretario del Bienestar en Sonora, @FernandoRVM, anunciaron el arranque del programa “Techos Solares para el Bienestar”, con el que se busca apoyar a 5 mil familias vulnerables mediante la instalación de paneles solares en sus viviendas.



El… pic.twitter.com/JdEu59KMyx — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) May 26, 2026

Entre ellas destaca contar con una tarifa doméstica y registrar un consumo promedio de entre 400 y mil 500 kWh durante los meses de julio y agosto, además de no presentar adeudos en el recibo de luz.

Éstos son los requisitos que deberás presentar

Al momento de realizar la solicitud, será necesario acreditar tanto la identidad del solicitante como las condiciones de la vivienda.

La documentación requerida incluye:

Identificación oficial vigente

vigente CURP actualizada

actualizada Recibo de luz a nombre del solicitante y sin adeudos

y sin adeudos Documento que acredite la propiedad de la vivienda

de la vivienda Correo electrónico y número telefónico de contacto

Además, el inmueble deberá contar con un espacio disponible de entre seis y nueve metros cuadrados en el techo o patio para instalar los paneles solares y tener el medidor eléctrico visible y de fácil acceso.

La Sener revisará qué familias tienen mayor necesidad

Cumplir con los requisitos no garantiza automáticamente recibir el apoyo.

La Secretaría de Energía realizará una evaluación socioeconómica para identificar a los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad y priorizar la entrega de los sistemas fotovoltaicos.

Entre los aspectos que se tomarán en cuenta están:

Que en la vivienda habiten niñas o niños

Personas mayores de 65 años

Madres solteras o jefas de familia

Personas con discapacidad o enfermedades crónicas

Integrantes de pueblos indígenas o afrodescendientes

También se analizarán factores como el ingreso familiar, las condiciones de la vivienda, el hacinamiento, la actividad laboral y la ubicación del domicilio.

El beneficio va más allá de pagar menos luz

La principal ventaja del programa es el ahorro económico que podría representar para los hogares beneficiarios.

De acuerdo con la Sener, las familias podrían reducir hasta 85% de su consumo eléctrico durante el verano, hasta 45% en invierno y alrededor de 60% en promedio a lo largo del año.

Al mismo tiempo, el programa busca incrementar el uso de energía limpia, disminuir la demanda del Sistema Eléctrico Nacional en temporadas de mayor consumo y reducir las emisiones contaminantes derivadas de la generación de electricidad.

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