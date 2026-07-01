Reino Unido emite alerta de viaje para zonas de México previo al partido del Tri contra Inglaterra

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Reino Unido emite alerta de viaje previo al México-Inglaterra. Foto: AFP

El próximo domingo, el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 se celebra en Ciudad de México, es por ello que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO) emitió sus recomendaciones de viaje para los ciudadanos británicos que planean visitar territorio mexicano durante el torneo.

En su mapa de seguridad, el Gobierno británico distingue las entidades donde desaconseja todos los viajes que no sean esenciales y aquellas donde recomienda consultar previamente las advertencias de viaje antes de desplazarse.

¿Qué estados tienen advertencia de viaje por parte del Reino Unido?

El FCDO clasificó en color amarillo los estados donde desaconseja todos los viajes que no sean esenciales:

Chihuahua

Sinaloa

Zacatecas

Tamaulipas

Colima

Michoacán

Guerrero

Mapa de estados en alerta de viaje. Foto: GOV UK

Mientras que en color verde aparecen las entidades donde recomienda consultar las recomendaciones oficiales antes de viajar:

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Veracruz

Puebla

Querétaro

Hidalgo

Baja California Sur

Baja California

Sonora

Durango

Coahuila

Jalisco

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Algunas restricciones aplican sólo a determinadas zonas

El Gobierno británico precisó que varias advertencias no abarcan la totalidad de algunos estados, sino únicamente municipios, carreteras o regiones específicas.

Entre las excepciones destacan:

Baja California: recomienda evitar viajes no esenciales a Tijuana y Tecate , aunque mantiene abiertas las rutas hacia el aeropuerto y el cruce fronterizo

recomienda evitar viajes no esenciales a y , aunque mantiene abiertas las rutas hacia el aeropuerto y el cruce fronterizo Chihuahua: excluye de la advertencia la ciudad de Chihuahua, la carretera 45D y la ruta del Ferrocarril Chepe

excluye de la advertencia la ciudad de Chihuahua, la carretera 45D y la ruta del Sinaloa: considera seguros los trayectos hacia Mazatlán , Los Mochis , la autopista 15D y el recorrido del Chepe

considera seguros los trayectos hacia , , la autopista 15D y el recorrido del Chepe Michoacán: excluye Morelia , Pátzcuaro y diversas carreteras federales

excluye , y diversas carreteras federales Colima: la excepción aplica para Manzanillo y el trayecto directo desde su aeropuerto

la excepción aplica para y el trayecto directo desde su aeropuerto Guerrero: únicamente Ixtapa-Zihuatanejo queda fuera de la advertencia al ser accesible por vía aérea

únicamente queda fuera de la advertencia al ser accesible por vía aérea Chiapas: las restricciones se concentran en zonas cercanas a la frontera con Guatemala y en un tramo de la carretera federal 199

Reino Unido también advierte sobre la Copa Mundial 2026

En su actualización, el FCDO recuerda que México será sede de la Copa Mundial 2026 del 11 de junio al 19 de julio y destaca que Inglaterra enfrentará a México el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Asimismo, recomienda a los aficionados consultar las medidas de seguridad antes de viajar y señala que durante el torneo han aumentado los reportes por robo de teléfonos celulares y casos de adulteración de bebidas.

El Gobierno británico también menciona que varias personas fallecieron durante las celebraciones futbolísticas en el Ángel de la Independencia, por lo que exhortó a sus ciudadanos a mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades mexicanas y seguir las recomendaciones oficiales durante su estancia en el país.

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