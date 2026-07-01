Reino Unido emite alerta de viaje para zonas de México previo al partido del Tri contra Inglaterra
El próximo domingo, el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 se celebra en Ciudad de México, es por ello que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO) emitió sus recomendaciones de viaje para los ciudadanos británicos que planean visitar territorio mexicano durante el torneo.
En su mapa de seguridad, el Gobierno británico distingue las entidades donde desaconseja todos los viajes que no sean esenciales y aquellas donde recomienda consultar previamente las advertencias de viaje antes de desplazarse.
¿Qué estados tienen advertencia de viaje por parte del Reino Unido?
El FCDO clasificó en color amarillo los estados donde desaconseja todos los viajes que no sean esenciales:
- Chihuahua
- Sinaloa
- Zacatecas
- Tamaulipas
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
Mientras que en color verde aparecen las entidades donde recomienda consultar las recomendaciones oficiales antes de viajar:
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Veracruz
- Puebla
- Querétaro
- Hidalgo
- Baja California Sur
- Baja California
- Sonora
- Durango
- Coahuila
- Jalisco
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
Algunas restricciones aplican sólo a determinadas zonas
El Gobierno británico precisó que varias advertencias no abarcan la totalidad de algunos estados, sino únicamente municipios, carreteras o regiones específicas.
Entre las excepciones destacan:
- Baja California: recomienda evitar viajes no esenciales a Tijuana y Tecate, aunque mantiene abiertas las rutas hacia el aeropuerto y el cruce fronterizo
- Chihuahua: excluye de la advertencia la ciudad de Chihuahua, la carretera 45D y la ruta del Ferrocarril Chepe
- Sinaloa: considera seguros los trayectos hacia Mazatlán, Los Mochis, la autopista 15D y el recorrido del Chepe
- Michoacán: excluye Morelia, Pátzcuaro y diversas carreteras federales
- Colima: la excepción aplica para Manzanillo y el trayecto directo desde su aeropuerto
- Guerrero: únicamente Ixtapa-Zihuatanejo queda fuera de la advertencia al ser accesible por vía aérea
- Chiapas: las restricciones se concentran en zonas cercanas a la frontera con Guatemala y en un tramo de la carretera federal 199
Reino Unido también advierte sobre la Copa Mundial 2026
En su actualización, el FCDO recuerda que México será sede de la Copa Mundial 2026 del 11 de junio al 19 de julio y destaca que Inglaterra enfrentará a México el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.
Asimismo, recomienda a los aficionados consultar las medidas de seguridad antes de viajar y señala que durante el torneo han aumentado los reportes por robo de teléfonos celulares y casos de adulteración de bebidas.
El Gobierno británico también menciona que varias personas fallecieron durante las celebraciones futbolísticas en el Ángel de la Independencia, por lo que exhortó a sus ciudadanos a mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades mexicanas y seguir las recomendaciones oficiales durante su estancia en el país.
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