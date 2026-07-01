¿Cuánto cuesta sacar tu acta de nacimiento en 2026? Consulta los precios

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Acta de nacimiento en 2026: consulta el costo según tu estado. Foto: Cuartoscuro

El acta de nacimiento es uno de los documentos oficiales más importantes para cualquier persona en México. Es indispensable para realizar trámites escolares, laborales, de salud, bancarios, migratorios, de identificación y programas sociales, por lo que mantener una copia certificada y vigente puede evitar contratiempos.

Actualmente, las y los ciudadanos pueden obtener una copia certificada tanto en línea como de manera presencial, aunque el costo varía dependiendo de la entidad donde fue registrado el nacimiento.

Además, al tratarse de un documento con validez oficial en todo el país, es importante tramitarlo únicamente a través de los canales autorizados del Registro Civil para garantizar su autenticidad.

¿Cuánto cuesta tramitar el acta de nacimiento según tu entidad federativa?

De acuerdo con la Plataforma Nacional del Registro Civil, el costo para obtener una copia certificada del acta de nacimiento cambia dependiendo del estado donde fue registrada la persona.

Entidad federativa Costo Aguascalientes $110.00 Baja California $254.00 Baja California Sur $232.00 Campeche $70.00 Coahuila $201.00 Colima $106.00 Chiapas $123.00 Chihuahua $133.00 Ciudad de México $98.00 Durango $164.00 Guanajuato $130.00 Guerrero $100.00 Hidalgo $152.00 Jalisco $98.00 Estado de México $74.00 Michoacán $168.00 Morelos $117.00 Nayarit $85.00 Nuevo León $70.00 Oaxaca $136.00 Puebla $170.00 Querétaro $147.00 Quintana Roo $59.00 San Luis Potosí $132.00 Sinaloa $129.00 Sonora $104.00 Tabasco $117.00 Tamaulipas $118.00 Tlaxcala $176.00 Veracruz $215.00 Yucatán $237.00 Zacatecas $110.00

¿Cómo puedo tramitar mi acta de nacimiento si no quiero hacerlo por internet?

Si prefieres realizar el trámite de forma presencial, existen dos alternativas:

Kioscos de la Tesorería

Una de las opciones más rápidas son los kioscos o cajeros automáticos, donde puedes obtener tu acta certificada en pocos minutos.

Para realizar el trámite necesitas:

CURP o los datos de tu registro

o los datos de tu registro El costo dependerá del estado donde fuiste registrado

Puedes localizar el kiosco más cercano mediante el buscador de tu preferencia

El horario de atención suele ser de lunes a domingo, de 9:00 a 20:00 horas.

Una vez en el kiosco, únicamente deberás seleccionar la opción “Acta de Nacimiento”, ingresar tu CURP, realizar el pago en efectivo o con tarjeta y esperar la impresión del documento.

Oficinas del Registro Civil

También puedes acudir directamente a las oficinas del Registro Civil.

Generalmente deberás presentar:

Identificación oficial vigente

Copia de un acta de nacimiento anterior, en caso de contar con ella

El horario habitual de atención es de 8:00 a 15:30 horas, aunque puede variar según la entidad federativa.

Contar con una copia certificada actualizada del acta de nacimiento facilita la realización de diversos trámites oficiales, por lo que las autoridades recomiendan obtenerla únicamente mediante los canales oficiales del Registro Civil.

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