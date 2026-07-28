CIRT advierte riesgos para la libertad de expresión por lineamientos de audiencias

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CIRT advierte riesgos para la libertad de expresión. Foto: Getty

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) expresó su preocupación por el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que algunos de sus apartados podrían representar riesgos para la libertad de expresión y abrir la puerta a una intervención gubernamental en los contenidos informativos.

El organismo informó que analiza el proyecto que actualmente se encuentra en consulta pública por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y adelantó que presentará una postura consensuada con sus más de mil 200 estaciones afiliadas.

🚨IMPORTANTE🚨 pic.twitter.com/Wz8VKNm5Fq — Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV (@cirtmx) July 28, 2026

¿Qué son los lineamientos sobre derechos de las audiencias?

La propuesta regulatoria busca establecer los mecanismos para que las personas televidentes y radioescuchas puedan ejercer sus derechos de las audiencias mediante la presentación de comentarios, opiniones o quejas relacionadas con los contenidos difundidos por los medios de comunicación.

Durante la conferencia matutina del 28 de julio de 2026, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el proyecto no busca censurar a los medios, sino fortalecer la autorregulación, respetando la pluralidad y garantizando el derecho constitucional de la población a recibir información veraz.

¿Qué preocupa a la CIRT sobre los lineamientos?

Aunque la Cámara dijo respaldar el objetivo de proteger los derechos de las audiencias, señaló que existen aspectos que deben corregirse para evitar una posible regresión en materia de libertad de expresión.

Entre los principales puntos de preocupación destacan:

Los lineamientos, afirmó, contienen disposiciones ambiguas que podrían permitir al Gobierno determinar qué información se considera falsa o descontextualizada, dejando en segundo plano los mecanismos de autorregulación y la figura del defensor de las audiencias.

También cuestionó que el proyecto contemple multas de hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador por presuntas faltas informativas, al considerar que dichas sanciones exceden lo previsto en la legislación vigente.

de cada concesionario o programador por presuntas faltas informativas, al considerar que dichas sanciones exceden lo previsto en la legislación vigente. Otro de los puntos señalados es la creación de un recurso de inconformidad , mediante el cual la autoridad podría revisar las decisiones emitidas por los defensores de las audiencias.

, mediante el cual la autoridad podría revisar las decisiones emitidas por los defensores de las audiencias. Finalmente, la CIRT pidió que los lineamientos establezcan expresamente que no se admitan quejas anónimas, al advertir que podrían utilizarse como mecanismo de presión contra periodistas y comunicadores mediante denuncias falsas o artificiales.

La CIRT fijará una postura conjunta

El organismo informó que realizará un proceso interno de análisis con sus estaciones afiliadas para construir una posición unificada que será presentada durante la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Asimismo, consideró positiva la decisión de abrir el proyecto a consulta, ya que permitirá revisar y corregir disposiciones que, a su juicio, podrían afectar la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a elegir los contenidos que desean ver y escuchar.

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