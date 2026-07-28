Ariadna Montiel llama a Jaime Bonilla a “serenarse” y priorizar la unidad de Morena

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Ariadna Montiel llama a Jaime Bonilla a “serenarse”. Foto: Cuartoscuro

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llamó al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, a mantener la calma y anteponer la unidad del movimiento a las diferencias con la gobernadora Marina del Pilar Ávila. El llamado ocurre tras la difusión de audios en los que presuntamente Bonilla afirma que continuará con sus críticas hacia la mandataria estatal.

Ariadna Montiel pide priorizar al movimiento de Morena

Durante su conferencia de prensa semanal, Ariadna Montiel señaló que las diferencias entre Jaime Bonilla y Marina del Pilar Ávila no son recientes, pero insistió en que los integrantes de Morena deben privilegiar el respeto y la unidad.

La dirigente nacional afirmó que conoce al exgobernador desde hace varios años y le expresó su respeto, al tiempo que extendió el llamado a todos los militantes del partido.

“Yo les haría un llamado a todos, no solamente al compañero Jaime Bonilla, a quien le tengo respeto, aprecio, fue delegado del Bienestar unos dos, tres meses; ya después, se fue de candidato. Lo he conocido unos años, pues para que todo mundo se serene, se calme, porque lo primero y lo más grande que tenemos es nuestro movimiento y nuestras causas”. Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena

Morena reconoce diferencias entre Bonilla y Marina del Pilar

Tras la difusión de unas grabaciones en donde, presuntamente, Jaime Bonilla asegura que no dejará de arremeter en contra de la actual mandataria de Baja California, la dirigente morenista Ariadna Montiel reconoció que las diferencias entre ambos vienen de tiempo atrás.

“Desgraciadamente, el desencuentro que tienen estos dos compañeros allá en Baja California ya viene de algún tiempo, pero nosotros lo que hacemos es llamarlos a que haya un respeto, a que haya unidad”. Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena

Montiel llama a mantener la unidad ante críticas al movimiento

Durante la misma conferencia, Ariadna Montiel sostuvo que Morena debe mantenerse unido frente a lo que calificó como ataques de la derecha nacional e internacional contra el movimiento.

Señaló que, ante ese escenario, la prioridad es fortalecer la unidad interna y concentrarse en las causas que impulsa el partido.

“La unidad por la transformación en un momento en donde, en como hemos visto reiteradamente, la ultraderecha nacional e internacional quiere limitar y siempre estar atacando a nuestro movimiento y nosotros lo que tenemos que hacer es mantener unido al movimiento”. Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena

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