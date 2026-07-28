¿Qué falló en el examen UNAM? Especialista señala 3 responsabilidades

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La polémica por el examen de admisión en línea de la UNAM debe analizarse desde tres niveles de responsabilidad: la Universidad, la empresa que prestó los servicios tecnológicos y los propios aspirantes, consideró Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

En entrevista con Uno TV, el especialista explicó que la revisión del proceso no debe concentrarse únicamente en Territorium Life, empresa que participó en la aplicación del examen, sino también en las decisiones tomadas por funcionarios de la UNAM y en la conducta de quienes presentaron la prueba.

¿Quién es responsable?

Bohórquez señaló que el primer nivel corresponde a los funcionarios universitarios encargados de organizar y desarrollar el examen de ingreso a licenciatura.

“Hay un grupo de funcionarios que está a cargo de la realización del examen de ingreso a la licenciatura y que tendrá que explicar (…) cuál fue su conducta, cuál fue su proceder”, explicó.

El segundo nivel corresponde al proveedor externo. En este caso, la revisión debe determinar si Territorium Life cumplió con las condiciones establecidas en el contrato firmado con la Universidad.

“En segundo lugar está la responsabilidad del proveedor. Se decidió contratar a un proveedor para la conducción de ciertos aspectos del examen: la seguridad; había más de 70 monitores independientes, el uso de inteligencia artificial para verificar que no se hicieran consultas”.

El tercer nivel de responsabilidad está en los propios aspirantes. Bohórquez indicó que también deberá determinarse si hubo estudiantes que incumplieron deliberadamente las reglas del examen.

¿Qué debe transparentar la UNAM tras la polémica?

Para el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, la Universidad debe explicar con claridad qué se contrató, cuánto costó y si se cumplió lo establecido en el contrato.

“Nos acercamos a la idea de que hay que reponerlo. Es muy importante que la universidad establezca con toda claridad qué se cumplió del contrato y qué no se cumplió, cuánto costó, porque se habla de un mínimo de 40 millones y hasta 100. Es fundamental que se le dé confianza a todo el mundo”.

Además, consideró que repetir el examen podría ser una alternativa para recuperar la confianza, de manera que los aspirantes vuelvan a competir bajo las mismas condiciones.

“Nos acercamos cada vez más a la idea de que hay que reponerlo”, señaló.

¿Qué sanción debería aplicarse a quienes hicieron trampa?

Bohórquez sostuvo que la principal consecuencia para un aspirante que haya utilizado mecanismos prohibidos debería ser no ingresar a la UNAM.

“Quien haga trampa, pues no va a ingresar a la universidad”, afirmó.

El especialista consideró que la Universidad debe dejar claro que no existen atajos para ingresar y que cualquier persona que incumpla las reglas tendrá consecuencias dentro del proceso de admisión.

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