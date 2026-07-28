Territorium Life, empresa detrás de examen de la UNAM, suma contratos millonarios con INE, IECM y universidades

GENERANDO AUDIO...

Más de 218 millones de pesos en contratos. Foto: Cuartoscuro

La empresa Territorium Life, responsable de la plataforma utilizada para el primer examen de admisión completamente en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el ciclo 2026-2027, ha acumulado contratos por más de 218 millones de pesos con universidades, organismos electorales y dependencias públicas del país.

La compañía se encuentra bajo los reflectores luego de la polémica generada por la aplicación del examen de ingreso de la UNAM. Sin embargo, además de colaborar con la máxima casa de estudios, ha prestado servicios tecnológicos relacionados con evaluaciones, capacitación y supervisión digital de exámenes para diversas instituciones.

¿Qué hizo Territorium Life para la UNAM?

La UNAM adjudicó a Territorium Life el desarrollo y operación de la plataforma para el examen de admisión en línea correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con la información disponible, el contrato fue otorgado mediante adjudicación directa y contempla un monto mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos.

La empresa fue responsable de la infraestructura tecnológica utilizada para la aplicación remota de la prueba de ingreso.

Los contratos de Territorium Life con organismos públicos

Además del contrato con la UNAM, la empresa ha sido contratada por diversos organismos e instituciones del país.

Entre ellos destacan:

Órgano de Administración Judicial (antes Consejo de la Judicatura Federal): contratos por aproximadamente 50.5 millones de pesos para supervisión digital de exámenes en concursos de oposición.

contratos por aproximadamente para supervisión digital de exámenes en concursos de oposición. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP): dos contratos entre 2024 y 2025 por 31.6 millones de pesos para procesos de admisión.

dos contratos entre 2024 y 2025 por para procesos de admisión. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL): alrededor de 12.7 millones de pesos en diversos contratos desde 2021.

alrededor de en diversos contratos desde 2021. Universidad Digital del Estado de México (UDEMEX): 8.6 millones de pesos para el desarrollo de plataformas tecnológicas.

para el desarrollo de plataformas tecnológicas. Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM): contrato por 2.5 millones de pesos para evaluaciones de supervisores y capacitadores electorales.

contrato por para evaluaciones de supervisores y capacitadores electorales. Universidad Autónoma de Baja California (UABC): alrededor de 2 millones de pesos por servicios de evaluación.

alrededor de por servicios de evaluación. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV): 1.89 millones de pesos para capacitación de servidores públicos.

para capacitación de servidores públicos. Instituto Nacional Electoral (INE): un contrato por 914 mil 345 pesos para servicios relacionados con su Centro Virtual.

Además, existen al menos dos contratos con instituciones del estado de Hidalgo cuyos montos no aparecen especificados en la información disponible de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Predominan las adjudicaciones directas

De acuerdo con los registros revisados, Territorium Life ha celebrado 37 contratos con distintas instituciones públicas.

De ese total, únicamente cuatro fueron otorgados mediante licitación pública, procedimiento en el que varias empresas compiten para presentar propuestas técnicas y económicas.

Los 33 contratos restantes fueron asignados por adjudicación directa, un mecanismo que la legislación permite en casos específicos, como cuando no existen condiciones para realizar una licitación, cuando se trata de proveedores con características técnicas determinadas, situaciones de urgencia, seguridad o cuando existen excepciones previstas por la ley.

Empresa especializada en evaluaciones digitales

La mayoría de los contratos obtenidos por Territorium Life están vinculados con plataformas de evaluación, aplicación de exámenes en línea, capacitación virtual y sistemas de supervisión remota.

Su presencia se ha extendido a instituciones educativas, organismos electorales y dependencias gubernamentales que han recurrido a herramientas digitales para procesos de selección, certificación y capacitación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.