Examen UNAM: Comisión investigará proceso de ingreso 2026

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Comisión de la UNAM investiga el proceso de ingreso. Foto: Getty

La UNAM informó que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 ya comenzó a trabajar para analizar lo ocurrido durante el proceso de admisión y aportar elementos que permitan determinar posibles responsabilidades.

De acuerdo con el presidente de la comisión, Eduardo Bárzana García, el grupo inició sus labores con información proporcionada por la administración universitaria y solicitó a distintas instancias de la institución las evidencias que considera necesarias para realizar su análisis.

UNAM revisa proceso de ingreso 2026

La comisión se encuentra instalada en sesión permanente, por lo que continuará con la revisión de la información y las evidencias relacionadas con el proceso de ingreso a la licenciatura.

“Instalada en sesión permanente, propondrá opciones de caminos futuros y ahondará en la investigación de lo ocurrido con la finalidad de brindar a la institución información útil para deslindar posibles responsabilidades”. Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026

El objetivo, explicó Bárzana García, es contar con elementos suficientes para conocer qué ocurrió y ofrecer a la institución información que sea útil para deslindar posibles responsabilidades.

La revisión ocurre luego de las dudas y cuestionamientos surgidos alrededor del proceso de ingreso 2026, particularmente por la aplicación del examen de admisión en línea.

Comisión Técnica analizará evidencias

Como parte de sus trabajos, la comisión solicitará información a diferentes áreas de la Universidad Nacional Autónoma de México para complementar los datos que ya recibió de la administración.

El análisis no se limitará a revisar una sola fuente, sino que buscará reunir distintas evidencias para conocer lo ocurrido durante el proceso.

La Comisión Técnica adelantó que esta misma semana formulará una recomendación relacionada con el proceso de ingreso 2026. El planteamiento deberá considerar los principios de inclusión y equidad, además de la ética y los valores que, de acuerdo con la Universidad, deben regir sus procesos de admisión.

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