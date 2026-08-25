FIDE cumple 36 años impulsando la eficiencia y transición energética en México

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FIDE cumple 36 años beneficiado a millones de familias. Foto: Uno TV

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) cumplió 36 años de impulsar programas y proyectos relacionados con la eficiencia y transición energética en México. Durante este periodo, sus acciones han beneficiado a 21.5 millones de familias y han permitido sustituir más de 101 millones de equipos de alto consumo por tecnologías ahorradoras.

En el marco de su aniversario, autoridades de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y el FIDE destacaron la participación del organismo en la implementación de programas orientados al ahorro de energía, la reducción de la pobreza energética y el desarrollo social y productivo del país.

FIDE ha beneficiado a 21.5 millones de familias

Mediante la operación de programas y proyectos de carácter social, el FIDE ha beneficiado a 21.5 millones de familias, con énfasis en los hogares de menores ingresos.

De igual manera, el organismo informó que ha sustituido poco más de 101 millones de equipos con alto consumo de energía por equipos ahorradores en diferentes sectores.

Estas acciones se han desarrollado en los ámbitos:

Doméstico

Empresarial

Municipal

Hospitalario

Durante una ceremonia por el 36 aniversario del organismo, autoridades del sector energético reconocieron al FIDE por su participación en proyectos relacionados con la eficiencia energética.

Al evento asistieron, entre otros, el director general del FIDE, José Antonio Urteaga Dufour; el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, Jorge Marcial Islas Samperio; el director general de Desarrollo Tecnológico y Acceso a la Energía de la SENER, Mariano Birlain Escalante, y el director general de la CONUEE, Israel Jáuregui Nares.

FIDE cumple 36 años beneficiado a millones de familias. Foto: Uno TV

SENER busca fortalecer los programas de eficiencia energética

El subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Marcial Islas Samperio, señaló que la SENER continuará fortaleciendo al FIDE para que contribuya al desarrollo de programas de eficiencia energética.

El objetivo, explicó, es avanzar en la meta establecida en el Programa Sectorial de Energía (PROSENER), que contempla una reducción anual de 2.9% en la intensidad energética.

Por su parte, Mariano Birlain Escalante destacó que, durante más de tres décadas, el FIDE ha desarrollado acciones que han permitido obtener resultados relacionados con el ahorro de energía y beneficios económicos para familias, empresas e instituciones.

El director general del FIDE, José Antonio Urteaga Dufour, señaló que el organismo ha funcionado como brazo operativo de la SENER para implementar políticas públicas relacionadas con la eficiencia y transición energética.

También mencionó que estas acciones buscan contribuir a reducir la pobreza energética y fortalecer el desarrollo social, económico y productivo del país.

De acuerdo con Urteaga Dufour, los programas y proyectos de eficiencia energética y generación distribuida operados por el organismo contribuyen anualmente a un ahorro de 12 mil 800 GWh/año.

María de Lourdes Medina será la primera mujer en presidir el Comité Técnico del FIDE

Como parte de los cambios anunciados en el organismo, María de Lourdes Medina Ortega fue nombrada presidenta del Comité Técnico del FID; con este nombramiento, se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo, luego de que representantes de la SENER, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la CONUEE y cámaras y grupos empresariales que integran el máximo órgano de Gobierno del FIDE avalaron la propuesta.

La designación fue aprobada durante la sesión ordinaria 147 del Comité Técnico, a propuesta del director general del FIDE, José Antonio Urteaga Dufour.

Medina Ortega señaló que su elección representa una oportunidad para continuar impulsando la eficiencia y transición energética, así como las acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la colaboración con el sector industrial.

En representación de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), de la que también es presidenta, agradeció la confianza y llamó a los sectores empresarial y gubernamental a trabajar de manera conjunta.

Además, propuso generar un esquema de colaboración permanente entre representantes de la industria, pequeñas y medianas empresas y usuarios de viviendas, con el objetivo de impulsar ahorros de energía que puedan traducirse en nuevas oportunidades de negocio e incentivos para la innovación.

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