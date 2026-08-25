Morena anuncia primeros coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027

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Nora Ruvalcaba, será coordinadora en Aguascalientes. Foto: Cuartoscuro

Morena comenzó este martes la presentación de sus primeros coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figuras que marcarán el arranque de los trabajos políticos y territoriales rumbo a las elecciones de 2027. La coordinación nacional confirmó que sus abanderados serán Nora Ruvalcaba por Aguascalientes, Pablo González Lázarus en Campeche y Rosy Bayardo en Colima.

La dirigencia nacional del partido convocó a un evento en la Ciudad de México para dar a conocer a los responsables de encabezar los esfuerzos del partido por ganar terreno en tres de las entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

#ÚLTIMAHORA | Nora Ruvalcaba asumió como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes.



Es la primera de 17 figuras que encabezarían esta estructura y que posteriormente se perfilarían como candidatas o candidatos de Morena a… pic.twitter.com/U75UcNd5F8 — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 25, 2026

Aguascalientes tiene su primera coordinadora

Durante la mañana, Morena confirmó que la senadora con licencia Nora Ruvalcaba será la coordinadora estatal en Aguascalientes.

La designación la coloca como una de las principales figuras del partido en esa entidad de cara al proceso electoral de 2027, aunque el nombramiento no implica formalmente una candidatura.

Campeche también inicia su proceso

La presentación de las coordinaciones estatales está encabezada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.

Además de Aguascalientes, la dirigencia prevé anunciar las coordinaciones correspondientes a Campeche y Colima.

Por el estado de Campeche, Morena confirmó que Pablo González Lázarus será el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación rumbo al proceso electoral de 2027.

🔴Morena designó a Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador de la Defensa de la Transformación en Campeche, informó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones del partido.



Sara Pablo vía @Radio_Formula pic.twitter.com/rHc35rjlTT — Azucena Uresti (@azucenau) August 25, 2026

Con experiencia como alcalde de Ciudad del Carmen en tres ocasiones y formación como politólogo por la Universidad Iberoamericana, González Lázarus se convertirá en la principal figura política de la Cuarta Transformación en la entidad durante los trabajos previos a la renovación de la gubernatura.

Copilot said:

Colima queda en manos de Rosy Bayardo

En Colima, Morena designó a Rosa María “Rosy” Bayardo como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación rumbo a 2027.

La alcaldesa con licencia de Manzanillo fue presentada como la responsable de encabezar la estructura territorial del partido en la entidad. Tras su nombramiento, agradeció el respaldo de Morena, el PVEM y el PT, y aseguró que mantendrá el trabajo territorial mediante recorridos y asambleas en todo el estado.

Arranca la ruta hacia 2027

Las coordinaciones estatales son consideradas el primer paso de la estrategia territorial de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Estos perfiles tendrán la tarea de organizar estructuras, promover los trabajos del partido en sus estados y fortalecer la presencia política del movimiento antes del inicio formal de las campañas.

El evento se realiza en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde la dirigencia nacional continuará informando sobre los nombramientos que integrarán la primera etapa de su preparación electoral.

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