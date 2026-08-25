Amplían defensa de Ernesto Ruffo; piden prisión domiciliaria para el exgobernador de 74 años

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Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo. Foto: Cuartoscuro

Integrantes del Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo, encabezados por su hija Verónica, así como dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y Somos México, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para ampliar la defensa legal del exgobernador de Baja California, quien permanece bajo prisión preventiva.

“Anunciamos la ampliación de la defensa legal de mi padre, acompañado de personas de distintas trayectorias y distintas visiones han decidido unir sus voces en defensa de principios que deberían pertenece a todos los mexicanos… Desde la FGR nosotros nos vamos a mantener firmes, con respeto, con serenidad, con determinación y sobre todo unidos, porque México merece una justicia que sea para todos”, Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo

Durante el encuentro, los integrantes del comité solicitaron que se modifique la medida cautelar para que Ruffo, de 74 años, enfrente su proceso en prisión domiciliaria.

“Vamos a insistir en que por lo menos se le cambie la medida cautelar, a un hombre de 74 años, la medida cautelar a quien le han regateado en Almoloya inclusos sus medicamentos”, Jorge Romero, Dirigente Nacional del PAN

Defensa de Ernesto Ruffo presenta dos amparos

El abogado Arturo Germán Rangel informó que la defensa ya cuenta con dos juicios de amparo en curso para impugnar la vinculación a proceso.

De acuerdo con el litigante, la estrategia busca demostrar que el exgobernador no tuvo participación en los hechos por los que fue vinculado a proceso.

Rangel señaló que la acusación contempla los delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley de Hidrocarburos y contrabando.

El abogado aclaró que no puede afirmar que no haya ocurrido un hecho delictivo, pero sostuvo que, con base en la documentación revisada por la defensa, no han encontrado elementos que acrediten la participación de Ruffo en los tres delitos.

“Para que se pueda establecer la no participación del señor Ernesto Ruffo Appel. Yo no puedo afirmar de ninguna forma que no exista probablemente un hecho delictuoso, lo que sí puedo decir, de lo que hemos estado revisando y de lo que hemos leído es que no advertimos una participación en el presente asunto en los tres hechos delictuosos por los que fueron vinculados a proceso, que son delincuencia, organizada, la violación de la ley de hidrocarburos y el contrabando”, Arturo Germán Rangel, abogado de Ernesto Ruffo

PAN y Somos México piden prisión domiciliaria

El expresidente Vicente Fox y los dirigentes nacionales del PAN y Somos México, Jorge Romero y Guadalupe Acosta Naranjo, respectivamente, se pronunciaron a favor de modificar la medida cautelar.

Fox calificó de injusto el trato recibido por Ruffo y pidió a las autoridades considerar su situación.

“Aquí la señora procuradora se aventó el tiro de llevarlo a la cárcel de manera indigna, de manera como se trata a un criminal. En este caso, Ruffo no es un criminal y no merece de ninguna manera ese trato que se le dio por la procuradora… Exijo, y pido a las autoridades, que le den el trato que merece un personaje como este. No lo tiene por qué tener recluido en ese penal que le da miedo a cualquiera por el maltrato que normalmente se da”, Vicente Fox Quesada, expresidente de México

Por su parte, Jorge Romero afirmó que existe un supuesto vínculo temporal entre la detención de Ruffo y señalamientos relacionados con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Esta acusación fue presentada por el dirigente panista y no fue acreditada con pruebas durante el acto.

“Esta es la razón por la cual hoy Ernesto Ruffo está detenido, los audios de Marina Del Pilar. Nos creen tan tontos para creer que es una hipercoincidencia de tiempo y espacio, curiosamente cuando la gobernadora de Baja California estaba en un infierno, curiosamente lo que llevaba un año de prácticamente estar desechado revive con este nivel de ridiculeces. Esta es la conclusión, esta es la prueba, insisto de nuestra máxima denuncia en este país hay un doble rasero”, Jorge Romero, dirigente Nacional del PAN

Guadalupe Acosta Naranjo pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir para que Ruffo pueda continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.

“Lo mínimo que debería de ser como primer paso es permitir que Ernesto Ruffo lleve su juicio en prisión domiciliaria, tiene 74 años y está enfermo. Claudia, por los recuerdos que tenemos de que juntos defendimos la libertad de presos políticos. Te hago responsable de lo que le pase a Ernesto Rufo en su salud”, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos México

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