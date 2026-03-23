Golpe al acaparamiento: Ley de Aguas va contra “mercado negro”; prevé multas millonarias y prisión

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Foto: Gobierno de México.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó los avances e impactos de la nueva Ley de Aguas, con la que se busca terminar con los privilegios. Además, expuso casos en los que las concesiones de agua eran mal utilizadas y no se reportaban a Conagua.

Impactos de la nueva Ley de Aguas

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Efraín Morales López, director general del organismo, indicó que con la nueva legislación se elimina la transferencia de concesiones entre particulares y da paso a un sistema que privilegia el derecho humano para los mexicanos.

“Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios y da paso a un sistema que privilegia el derecho humano al agua” . Efraín Morales López, director general de la Conagua.

Los ejes principales de la nueva Ley de Aguas son:

Eliminar las transmisiones entre particulares (terminar con el mercado negro del agua)

Eliminar los cambios de uso (esencialmente de agrícola a otros usos con fines de lucro)

Terminar con el acaparamiento (se limita la cuota de garantía)

Combatir el uso ilegal del agua (se dota de mayores facultades a la autoridad para el cuidado de las aguas nacionales)

Justicia social (se reconocen los sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas)

Abusos y sanciones

Sobre los abusos documentados, se expuso el caso de Zacatecas, donde siete siete concesiones iniciales derivaron en 50, lo que generó ingresos de hasta 54 millones de pesos para un solo particular.

También en la zona de Laguna de Hormigas, en Chihuahua, se detectaron concesiones que no contaban con infraestructura en operación y que, presuntamente, fueron otorgadas para venderse después dentro de un esquema de especulación en acuíferos sobreexplotados.

“Si este acuífero permitía la explotación de 100 metros cúbicos y ya estaba concesionado a alguien que nunca lo usó, otra persona que realmente lo necesitaba ya no podía obtenerlo”. Presidenta Claudia Sheinbaum.

A su vez, se exhibió a la familia del diputado federal Mario Calzada, que contaba con concesiones de agua para uso agrícola y pecuario en Querétaro; sin embargo, las utilizaban para comercializar el agua mediante la venta de pipas, así como para un residencial con un campo de polo.

“Mientras la gente a un lado no tiene agua, se utilizaban concesiones agrícolas para lucrar”. Presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, se registraron casos de extracción ilegal de agua mediante la perforación de pozos en Nayarit, donde el líquido se comercializaba en pipas a precios de hasta 5 mil pesos. Asimismo, se detectaron tomas clandestinas en la infraestructura hidráulica de Baja California Sur, que permitían desviar el recurso antes de su distribución a la población.

Con la nueva legislación, estas conductas se podrán sancionar con:

Multas de hasta 3.5 millones de pesos

Penas de prisión de hasta cinco años

Cancelación de concesiones

Adeudos de empresas detectados con la nueva Ley de Aguas

El director general de la Conagua puntualizó que con la nueva Ley de Aguas se han identificado irregularidades en diversas empresas, incluidas refresqueras y embotelladoras, relacionadas con acaparamiento de agua y sobreexplotación del recurso, además de incumplimientos en sus obligaciones de pago por el uso del mismo.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum Pardo manifestó que la anterior Ley de Aguas fue elaborada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, lo que, dijo, permitió la comercialización del agua y su conversión en mercancía.

Posteriormente, añadió que se otorgaron múltiples títulos de concesión durante los gobiernos de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

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