Claudia Sheinbaum da su segundo Grito de Independencia: las frases y cambios frente al de 2025

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Foto: AFP

Como es costumbre entre los mandatarios, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó algunos cambios a las arengas que pronunció durante su segundo Grito de Independencia, abarcando en esta ocasión a los pueblos indígenas y afromexicanos, así como a los migrantes.

Como ocurre desde 1896 con Porfirio Díaz, este 15 de septiembre la titular del Ejecutivo federal celebró en Palacio Nacional el incio de la lucha de Independencia frente a una multitud, cuyo último reporte del Gobierno de la Ciudad de México era de 180 mil asistentes, que respondieron a los vivas de la mandataria, entonaron el Himno Nacional y disfrutaron del espectáculo de juegos pirotécnicos realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Qué cambios realizó Sheinbaum a sus arengas con su primer Grito de Independencia?

Entre los cambios más notorios entre las arengas de Claudia Sheinbaum de 2025 y 2026, destaca que, en esta ocasión lanzó 21 “vivas”, uno menos que el año pasado, además de sustituir los nombres de Ignacio Allende y Manuela Molina, por los de Antonia Nava, la “Generala” y Guadalupe Victoria.

De igual forma, cambió las arengas sobre las mujeres indígenas y heroínas anónimas por los héroes, pueblos indígenas y afromexicanos, así como a migrantes, este último en similitud a uno de los gritos de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

2025 2026 1 ¡Viva la Independencia! ¡Mexicanas, mexicanos, viva la Independencia! 2 ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! 3 ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón! 4 ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! 5 ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Leona Vicario! 6 ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Vicente Guerrero! 7 ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! 8 ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Guadalupe Victoria! 9 ¡Viva Manuela Molina, La Capitana! ¡Viva Antonia Nava! 10 ¡Vivan las heroínas anónimas! 11 ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria! ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria! 12 ¡Viva las mujeres indígenas! ¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! 13 ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! 14 ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! 15 ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! 16 ¡Viva la Igualdad! ¡Viva la igualdad! 17 ¡Viva la Democracia! ¡Viva la justicia! 18 ¡Viva la Justicia! ¡Viva la democracia! 19 ¡Viva México, libre, independiente y soberano! ¡Viva México libre, independiente y soberano! 20 ¡Viva México! ¡Viva México! 21 ¡Viva México! ¡Viva México! 22 ¡Viva México! ¡Viva México!

En esta ocasión, la presidenta volvió a mencionar a Josefa Ortiz Téllez-Girón, sin el apellido de casada “de Domínguez”, como es acostumbrado, resaltando la partipación igualitaria de hombres y mujeres, a diferencia del año pasado, donde cargó su discurso más a la población femenina.

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