Claudia Sheinbaum da su segundo Grito de Independencia: las frases y cambios frente al de 2025
Como es costumbre entre los mandatarios, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó algunos cambios a las arengas que pronunció durante su segundo Grito de Independencia, abarcando en esta ocasión a los pueblos indígenas y afromexicanos, así como a los migrantes.
Como ocurre desde 1896 con Porfirio Díaz, este 15 de septiembre la titular del Ejecutivo federal celebró en Palacio Nacional el incio de la lucha de Independencia frente a una multitud, cuyo último reporte del Gobierno de la Ciudad de México era de 180 mil asistentes, que respondieron a los vivas de la mandataria, entonaron el Himno Nacional y disfrutaron del espectáculo de juegos pirotécnicos realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
¿Qué cambios realizó Sheinbaum a sus arengas con su primer Grito de Independencia?
Entre los cambios más notorios entre las arengas de Claudia Sheinbaum de 2025 y 2026, destaca que, en esta ocasión lanzó 21 “vivas”, uno menos que el año pasado, además de sustituir los nombres de Ignacio Allende y Manuela Molina, por los de Antonia Nava, la “Generala” y Guadalupe Victoria.
De igual forma, cambió las arengas sobre las mujeres indígenas y heroínas anónimas por los héroes, pueblos indígenas y afromexicanos, así como a migrantes, este último en similitud a uno de los gritos de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
|2025
|2026
|1
|¡Viva la Independencia!
|¡Mexicanas, mexicanos, viva la Independencia!
|2
|¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
|¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
|3
|¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!
|¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!
|4
|¡Viva José María Morelos y Pavón!
|¡Viva José María Morelos y Pavón!
|5
|¡Viva Leona Vicario!
|¡Viva Leona Vicario!
|6
|¡Viva Ignacio Allende!
|¡Viva Vicente Guerrero!
|7
|¡Viva Gertrudis Bocanegra!
|¡Viva Gertrudis Bocanegra!
|8
|¡Viva Vicente Guerrero!
|¡Viva Guadalupe Victoria!
|9
|¡Viva Manuela Molina, La Capitana!
|¡Viva Antonia Nava!
|10
|¡Vivan las heroínas anónimas!
|11
|¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!
|¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!
|12
|¡Viva las mujeres indígenas!
|¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!
|13
|¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!
|¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes!
|14
|¡Viva la dignidad del pueblo de México!
|¡Viva la dignidad del pueblo de México!
|15
|¡Viva la libertad!
|¡Viva la libertad!
|16
|¡Viva la Igualdad!
|¡Viva la igualdad!
|17
|¡Viva la Democracia!
|¡Viva la justicia!
|18
|¡Viva la Justicia!
|¡Viva la democracia!
|19
|¡Viva México, libre, independiente y soberano!
|¡Viva México libre, independiente y soberano!
|20
|¡Viva México!
|¡Viva México!
|21
|¡Viva México!
|¡Viva México!
|22
|¡Viva México!
|¡Viva México!
En esta ocasión, la presidenta volvió a mencionar a Josefa Ortiz Téllez-Girón, sin el apellido de casada “de Domínguez”, como es acostumbrado, resaltando la partipación igualitaria de hombres y mujeres, a diferencia del año pasado, donde cargó su discurso más a la población femenina.
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