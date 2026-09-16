Mercado vs súper: ¿dónde salen más baratos los ingredientes para preparar pozole?

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Varían precios de ingredientes para el pozole. Foto: Cuartoscuro

A unas horas de la cena del 15 de septiembre, comprar en el mercado no necesariamente significa gastar menos. Un sondeo realizado en los mercados Pescaditos, en Santa Úrsula, y Moctezuma Ajusco mostró diferencias de precios frente a supermercados, incluso entre ingredientes del pozole.

Para preparar pozole para 8 a 10 personas, la compra en mercado puede costar entre 470 y 500 pesos, mientras que en supermercado el gasto ronda los 540 pesos.

Esto representa una diferencia de hasta 70 pesos, aunque algunos productos resultaron más económicos en el supermercado.

¿Qué conviene comprar en el mercado y qué en el súper para preparar pozole?

En el sondeo, el maíz pozolero costó 50 pesos por kilo en el mercado, frente a 41.50 pesos en supermercado.

El aguacate también fue más barato en el súper, con un precio de 54.80 pesos por kilo, contra 60 pesos en el mercado.

En cambio, la cebolla resultó más económica en el mercado: 36 pesos por kilo, frente a 42.50 pesos en supermercado. La lechuga tuvo precios prácticamente iguales: 15 pesos por pieza en mercado y 14.80 pesos en el súper.

Los comerciantes señalaron que los precios también han tenido variaciones durante los últimos días. Hugo Islas, vendedor, explicó que la cebolla subió ligeramente, mientras que productos como el jitomate y el aguacate han mantenido su precio.

Para completar la cena mexicana, la carne también representa una parte importante del presupuesto para el pozole.

En una carnicería consultada, la cabeza para pozole se vende en 60 pesos por kilo, la maciza en 140 pesos y la longaniza en 150 pesos.

“La cabeza para el pozole, la maciza, el espinazo, patitas, longaniza para los pambazos, chicharrón prensado para las gorditas… Tratamos de mantener los precios, no elevarlos”. Luz María García, carnicería Los 3 García

En una cremería, el maíz para pozole se encuentra en 50 pesos por kilo, las tostadas rondan los 38 pesos, el queso cuesta 160 pesos por kilo y la crema, 40 pesos por medio kilo.

Comparar precios puede hacer la diferencia

Una compradora que preparará pozole para 13 personas calculó un gasto de alrededor de 800 pesos, debido a que también preparará quesadillas de chicharrón y hongos.

¿Va a hacer pozolito para cuántas personas? Para 13 personas ¿Como cuánto pensaba gastar, se gastó lo que pensaba? Un poquito más por que voy a hacer quesadillas de chicharrón y hongos Si subieron de precio las cosas… fueron en total como 800 pesos”, María Luisa, ama de casa

Así, no existe un establecimiento que resulte más económico para todos los productos. La recomendación es comparar precios, revisar ofertas y decidir dónde comprar cada ingrediente antes de completar la despensa para las Fiestas Patrias.

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