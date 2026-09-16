Los vivas de Sheinbaum en su segundo Grito de Independencia y quiénes fueron

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Foto: Cuartoscuro

Desde Palacio Nacional, y con énfasis en los pueblos indígenas, afromexicanos y migrantes, este martes la presidenta Claudia Sheinbaum dio su segundo Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México.

En punto de las 23:00 horas, la mandataria salió al balcón centralacompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, para pronunciar su arenga patriótica, con algunos cambios respecto a la del año pasado.

En esta ocasión, lanzó 21 ¡Vivas! en su mensaje al pueblo de México, uno menos que en 2025, con algunos cambios, como el no mencionar a Ignacio Allende, así como cambiar las arengas a las mujeres indígenas y heroínas anónimas, por los héroes, pueblos indígenas y afromexicanos y a los migrantes, este último en similitud a uno de los gritos de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué arengas lanzó Sheinbaum en su segundo Grito de Independencia?

¡Mexicanas, mexicanos, viva la independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Estos son los salones de Palacio Nacional que recorren los titulares del Ejecutivo federal para conmemorar el inicio de la Independencia de México. El primero es el Salón Embajadores, donde se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821. pic.twitter.com/LQ66UXkUwQ — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 16, 2026

En sus arengas de este año, Claudia Sheinbaum mencionó a Josefa Ortiz Téllez-Girón, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra, Guadalupe Victoria y Antonia Nava, mezclando los nombres de hombres y mujeres, además de recordar a los pueblos indígenas, afromexicanos y migrantes.

Como es tradición, la ceremonia oficial concluyó con el tradicional repique de la campana mientras ondeaba con orgullo el lábaro patrio, tras lo cual se entonó el Himno Nacional, en todo el Zócalo, seguido por el espectáculo pirotécnico a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, marcando el cierre de la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México.

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