CDMX y estados se preparan para celebrar el Grito de Independencia

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Foto: Cuartoscuro

Miles de personas se concentran esta noche en distintos puntos del país para celebrar el Grito de Independencia. En Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato se reporta ambiente festivo y operativos especiales de seguridad.

En el Zócalo de la Ciudad de México, decenas de miles de personas esperan la ceremonia que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón central de Palacio Nacional. En el Centro Histórico se implementaron cierres viales y filtros de seguridad.

Desde la tarde, las familias llegaron de manera gradual por accesos como 20 de Noviembre, Pino Suárez y Madero. En el primer cuadro fueron desplegados 3 mil 500 elementos para vigilar la celebración.

Ahí, la jornada incluye un concierto gratuito de Intocable previo al Grito. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional, mientras que para el desfile militar del 16 de septiembre, el contingente partirá del Zócalo hacia Paseo de la Reforma y llegará hasta la zona del Castillo de Chapultepec.

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En Culiacán, Sinaloa, la ceremonia regresó a la explanada del Palacio de Gobierno después de dos años en los que los festejos patrios no se realizaron de la misma manera debido a la violencia. La llegada de familias inició desde las 18:00 horas con un operativo con 15 mil elementos de los tres órdenes de gobierno.

En Sinaloa se espera la asistencia de unas 20 mil familias. El elenco artístico tuvo un cambio de última hora debido a que Álex Fernández no pudo llegar a Culiacán por problemas de salud, mientras que 90’s Pop Tour permaneció entre las presentaciones programadas.

Mientras que, a 18 años del granadazo, en Morelia, Michoacán, una lluvia registrada durante la tarde-noche retrasó la llegada de algunos asistentes, aunque el ambiente festivo se mantuvo. Ahí se registra un despliegue de 4 mil 800 elementos de seguridad y seis accesos controlados al primer cuadro, equipados con arcos detectores de metal, torres de vigilancia, unidades médicas y personal de bomberos.

A la par, en León, Guanajuato, miles de personas se reunieron en el Centro Histórico para la ceremonia, con un despliegue de mil 800 elementos de distintas corporaciones, mientras que en todo el estado se dispersaron 2 mil 500 elementos para vigilar los 46 municipios.

La ceremonia en León estará encabezada por la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos y posteriormente se tiene previsto un concierto de Alicia Villarreal.

Así, mientras en la capital del país las familias esperan el Grito desde el Zócalo, en entidades como Sinaloa, Michoacán y Guanajuato las celebraciones avanzan con operativos de seguridad y actividades artísticas para conmemorar la Independencia de México.

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