Claudia Sheinbaum envió dos iniciativas al Senado para proteger los derechos de autoría

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Fotos: Cuartoscuro

El Senado de la República recibió este viernes dos iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum enfocadas en fortalecer la protección de derechos de autor, regular la responsabilidad de plataformas digitales y combatir prácticas consideradas abusivas o desleales en materia de propiedad intelectual.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó a través de su cuenta de X que ambas propuestas forman parte de una estrategia legislativa para reforzar la protección de la autoría en México.

“Ambas iniciativas están relacionadas con proteger los derechos de autoría y evitar prácticas desleales o abusivas”, escribió la legisladora.

El día de hoy recibimos dos iniciativas de la Presidenta @Claudiashein:



La primera propone reformar y adicionar la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet. Será turnada a la Cámara de Diputados.



La… pic.twitter.com/PulrbCNpnS — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) May 29, 2026

Primera iniciativa apunta a plataformas y servicios de internet

La primera propuesta plantea reformar la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de “responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet”.

El proyecto contempla modificaciones al artículo 114 Octies y la adición de los artículos 114 Nonies y 232 Septies.

De acuerdo con el oficio remitido por la Secretaría de Gobernación, la iniciativa busca establecer nuevas disposiciones relacionadas con la participación o responsabilidad de plataformas digitales y proveedores de servicios en posibles violaciones a derechos de autor.

El documento fue enviado oficialmente por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a la Mesa Directiva del Congreso.

Reforma también modifica Código Penal y propiedad industrial

La segunda iniciativa propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

El documento incluye además un dictamen de impacto presupuestario emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como una constancia de exención de análisis de impacto regulatorio expedida por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Aunque el contenido detallado de las reformas aún deberá analizarse en comisiones, el objetivo general es endurecer mecanismos legales vinculados con violaciones a la propiedad industrial y prácticas ilegales relacionadas con contenidos protegidos.

Las iniciativas fueron recibidas formalmente este 29 de mayo y serán turnadas para análisis legislativo en ambas cámaras del Congreso.

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