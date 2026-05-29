Aplazan audiencia en caso de Javier Corral contra Maru Campos por ausencia del senador

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Javier Corral y Maru Campos. Foto: Cuartoscuro

La audiencia de impugnación promovida por el senador Javier Corral contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el presunto delito de secuestro se difirió para el próximo 2 de junio.

La ausencia de Corral motivó que la audiencia cambiara de fecha, confirmó el abogado de Maru Campos, Javer Coello.

“El motivo por el cual es porque no estuvo presente la víctima o la supuesta víctima, Javier Corral… la juez de control determinó una nueva fecha de audiencia para el próximo martes a las 9: 45 horas en este mismo recinto”, Javier Coello, abogado Maru Campos

El senador morenista y exgobernador de Chihuahua impugnó la determinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que, en noviembre de 2025, determinó el no ejercicio de la acción penal por no existir datos de prueba suficientes que comprobaran el supuesto delito. Por ello, una juzgadora giró un citatorio a ambas partes.

La denuncia de Javier Corral deriva del intento de aprehensión en su contra, por parte de elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, el 14 de agosto de 2024 en un bar de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

En esa ocasión, el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, acusó que la Fiscalía de Chihuahua no contaba con oficio de colaboración de su homóloga de Ciudad de México.

Defensa de Javier Corral niega tintes políticos en impugnación

A la audiencia acudió el representante legal de Corral Jurado, quien aseguró que la impugnación no tiene tintes políticos.

“Esto no es una persecución política en contra de la gobernadora. Esto es un mero trámite, esta es una audiencia perfectamente normal, como las que ocurren todos los días en el Reclusorio Sur, y nosotros acudiremos a la próxima audiencia… No se ha realizado ningún acto de molestia, en perjuicio de las partes investigadas. También la jueza pidió que acudiera personalmente la víctima”. Javier Schütte Ricaud, abogado Javier Corral

Defensa de Maru Campos acusa hostigamiento político

Por su parte, Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora de Chihuahua, acusó una persecución debido a que en su calidad de servidora pública cuenta con fuero constitucional y no puede ser requerida en procesos judiciales.

“Esto simplemente es parte de una estrategia de hostigamiento en contra de la gobernadora Maru Campos; no es ninguna casualidad que en la misma semana en la que se cita a comparecer a la gobernadora a una carpeta federal, se presente un juicio político en el Congreso, además de que estemos citados a una audiencia que pretende la reapertura de esta carpeta”, Roberto Gil Zuarth, abogado Maru Campos

Además, señalaron que la defensa de Javier Corral hizo una solicitud para que la carpeta de investigación se acumule a otra carpeta en la Fiscalía General de la República, pero la petición fue rechazada por la fiscalía local.

“Que se está integrando en la fiscalía que encabeza el señor Ulises Lara, es decir, el senador Javier Corral pidió formalmente que esta carpeta se trasladara a la fiscalía general de la República justamente para ponerla en manos del señor Ulises Lara, que fue la persona que ayudó a Javier Corral a evadirse de la orden de aprehensión que se pretendía ejecutar”. Roberto Gil Zuarth, abogado Maru Campos

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