Monreal no descarta otro periodo extraordinario para ley secundaria sobre anulación de elecciones

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Monreal no descarta otro extraordinario en el Congreso | Foto: Cuartoscuro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que no se descarta la realización de un nuevo periodo extraordinario para discutir la legislación secundaria relacionada con la nulidad de elecciones por injerencia extranjera.

El anuncio se da tras la reciente aprobación de la reforma constitucional en la materia, la cual aún requiere su desarrollo en leyes secundarias para poder aplicarse.

Podría discutirse en septiembre o en otro periodo extraordinario

Monreal explicó que la discusión de la ley secundaria podría retomarse en los próximos meses, dependiendo del avance del proceso legislativo.

“Puede ser en septiembre, puede ser en un periodo extraordinario nuevo”.

El legislador indicó que aún no hay una fecha definida, pero confirmó que el tema sigue en la agenda del Congreso.

¿Por qué se retiró la iniciativa de ley secundaria?

El diputado aclaró que la propuesta de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral fue retirada por razones de técnica legislativa.

“No podíamos hacer antes la norma secundaria por técnica constitucional, dado que tenemos que esperar que sea promulgada y que se inicie la vigencia de la reforma constitucional al 41”.

Detalló que primero debe entrar en vigor la modificación constitucional para posteriormente armonizar la legislación secundaria.

Congreso declarará constitucionalidad el lunes

Monreal adelantó que será el próximo lunes cuando la Comisión Permanente del Congreso realice la declaratoria de constitucionalidad de las reformas ya aprobadas por el Senado y los congresos locales.

Una vez cumplido ese paso, las iniciativas serán enviadas al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación oficial.

Reforma electoral aún requiere leyes secundarias

La reforma sobre nulidad de elecciones por injerencia extranjera forma parte de los cambios recientes en materia electoral, pero su aplicación depende de la definición de criterios específicos en leyes secundarias.

El proceso legislativo continuará en las próximas semanas, con el objetivo de establecer las reglas que permitan implementar este nuevo supuesto jurídico en el sistema electoral mexicano.

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