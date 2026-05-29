Tras disposición oficial, aerolíneas mexicanas restringen acceso a viajeros de 3 países africanos por brote de ébola

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Aerolíneas restringen acceso a viajeros de 3 países africanos. Foto: Cuartoscuro

Aerolíneas mexicanas anunciaron que restringirán acceso de ciertos viajeros internacionales tras las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano ante el brote de ébola y de cara al Mundial 2026.

VivaAerobus, Volaris y Aeroméxico han detallado cómo funcionará la medida.

Aerolíneas restringen acceso a viajeros internacionales

A través de redes sociales, VivaAerobus, Volaris y Aeroméxico confirmaron que se restringirá el acceso a viajeros internacionales que, en los últimos 21 días, hayan permanecido en:

Uganda

República Democrática del Congo

Sudán del Sur

La medida, dijeron, estará en vigor desde el 28 de mayo y por un periodo de 60 días naturales.

#VivaInforma #AvisoImportante



Consulta información adicional relacionada con esta disposición oficial desde el siguiente enlace: https://t.co/LyVJPgfafH



Entérate en tiempo real del estatus de tu vuelo dando clic aquí 👉 https://t.co/XYD0VXN859 pic.twitter.com/ioKRLVxCiz — Viva Te Escucha (@VivaTeEscucha) May 29, 2026

Por su parte, Aeroméxico coincidió en las medidas y destacó que obedece a la “disposición oficial”. Añadió que quedan exentos quienes tengan pasaporte mexicano.

#AeroméxicoInforma Por disposición oficial, queda restringido el ingreso a México por vía aérea de viajeros que hayan permanecido en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días. Los pasajeros que cuenten con pasaporte mexicano quedan exentos de… — Aeroméxico (@Aeromexico) May 29, 2026

Mientras Volaris aseguró que:

“Quedan exceptuados de esta medida los pasajeros que cuenten con pasaporte mexicano, residencia mexicana o documento que acredite la nacionalidad mexicana.”

Aviso importante para tus viajes a México ✈️: Por disposición oficial, se restringe temporalmente el ingreso a territorio nacional a personas extranjeras que hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días por República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda.… — Volaris (@viajaVolaris) May 29, 2026

¿Qué viajeros tendrán acceso restringido a México?

De acuerdo con lo compartido por las aerolíneas mexicanas, las medidas de restricción aplicarán para aquellos viajeros internacionales que hayan permanecido en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días y que, además, no cuenten con pasaporte mexicano, o bien, una residencia vigente en el país.

México toma medidas ante brote de ébola

De cara al Mundial 2026, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, aseguró que se hacían trabajos coordinados para implementar medidas durante la justa deportiva para evitar contagios de ébola, que afecta a países africanos.

“Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del mundo”. David Kershenobich, secretario de Salud federal.

Kershenobich adelantó que se contemplaban medidas de aislamiento y un estrecho seguimiento por parte de autoridades de los sectores de salud y de turismo.

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