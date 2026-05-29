Cuidado con el QR: SSPC alerta por nueva ola de fraudes digitales

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Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó sobre el aumento de fraudes con códigos QR y emitió una serie de recomendaciones para evitar el robo de datos personales y bancarios mediante este método, cada vez más usado en restaurantes, pagos digitales y trámites.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia explicó que ciberdelincuentes colocan códigos QR falsos sobre originales en lugares públicos como parquímetros, negocios o anuncios.

También pueden enviarlos por correo electrónico o mensajes de texto aparentando ser sitios legítimos.

La #SSPC emite recomendaciones para evitar fraudes a través de códigos #QR. https://t.co/niVfF0ChdI pic.twitter.com/Rz30BygSBr — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 29, 2026

¿Cómo operan los fraudes con códigos QR?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que, al escanear un código QR alterado, las víctimas pueden ser enviadas a páginas fraudulentas donde se les pide ingresar:

Contraseñas

Datos bancarios

Información personal

En otros casos, el enlace puede descargar software malicioso en el celular sin que la persona lo note.

La dependencia advirtió que estos fraudes digitales suelen aprovechar la confianza de usuarios que utilizan códigos QR para consultar menús, realizar pagos o acceder a promociones.

Recomendaciones de la SSPC para evitar fraudes con QR

La SSPC pidió tomar precauciones antes de escanear cualquier código QR. Entre las principales recomendaciones destacan:

No escanear códigos QR sospechosos o colocados en espacios públicos sin verificar

o colocados en espacios públicos sin verificar Utilizar aplicaciones que permitan ver la URL antes de abrirla

Revisar que los textos no tengan errores ortográficos o gramaticales

Desconfiar de códigos enviados por mensajes o correos inesperados

Activar la autenticación de dos factores

Mantener actualizado el sistema operativo y aplicaciones

Dónde consultar ayuda y orientación

La dependencia indicó que las personas pueden consultar la Ciberguía de la SSPC, donde también aparece el directorio de las policías cibernéticas de cada estado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que estas acciones buscan fortalecer la prevención y proteger la información personal de la ciudadanía ante los ciberdelitos.

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