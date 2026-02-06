¿Quiénes son los “Salazar”, el brazo armado de los “Chapitos”?

GENERANDO AUDIO...

El Cártel de Sinaloa se fracturó en 2024 tras la detención de Ismael “Mayo” Zambada. A partir de ese momento, la organización se dividió en dos facciones: los “Chapitos” y los “Mayitos”, ambas con vínculos con otros grupos criminales, entre ellos los “Salazar”.

¿Qué se sabe de los “Salazar”?

De acuerdo con medios nacionales, los “Salazar” tienen presencia en el norte del país, principalmente en Sonora, donde mantienen una alianza con la facción de los “Chapitos”. Esta relación se remonta a la década de los dos mil, cuando Joaquín el “Chapo” Guzmán buscó ampliar las rutas de trasiego de droga.

El grupo fue fundado por Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”. Algunos de sus integrantes son originarios de Chihuahua. Tras su detención, fue extraditado en 2023 a Estados Unidos y el año pasado fue sentenciado a más de 10 años de prisión en El Paso, Texas.

A pesar de la captura de su líder, la organización continuó operando en la región norte del país, con el trasiego de droga hacia Estados Unidos como una de sus principales actividades.

Confirman vínculo con Cártel de Sinaloa

El nombre del grupo volvió a figurar este 6 de febrero, cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Diego “N”, alias el “Flaco”, identificado como operador de los “Salazar”.

El funcionario detalló que se ejecutaron 12 cateos simultáneos en Querétaro, donde fueron detenidas 30 personas, entre ellas Diego “N”. Señaló que el detenido coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas, agresiones contra grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

“(Se) ejecutaron 12 cateos simultáneos en el estado de Querétaro, donde fueron detenidas 30 personas, entre ellas Diego “N”, alias “El Flaco”, operador de la organización “Los Salazar”, afín al Cártel de Sinaloa“, indicó Harfuch.

