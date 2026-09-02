Marie gana fuerza y amenaza con 3 días de lluvias a varios estados del país

GENERANDO AUDIO...

Marie amenaza con 3 dias de lluvias para varios estados. Foto: Conagua

La tormenta tropical Marie continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico y podría convertirse en huracán categoría 1 durante el miércoles 2 de septiembre, ocasionando lluvias por al menos tres días en varios estados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Aunque no se prevé que toque tierra en México, su circulación favorecerá lluvias y oleaje elevado en varios estados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia a Marie, que durante este martes se localizó al sur de Baja California Sur y avanzó hacia el noroeste. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de hasta 95 kilómetros por hora y se desplaza sobre aguas del Pacífico.

⚠️¡Atención en el occidente de #México y #BajaCaliforniaSur!



La extensa circulación de la #TormentaTropical #Marie genera efectos en estas regiones de nuestro país. 🌀



Nuestro experto te explica en el video todos los detalles sobre este sistema.⤵️ pic.twitter.com/031KqUwmmj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias por Marie?

Aunque el ciclón no tocará tierra, su circulación incrementará el ingreso de humedad hacia el occidente y noroeste del país.

Los estados que podrían registrar los principales efectos son:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

En estas entidades se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, con precipitaciones que podrían ser particularmente significativas en Sinaloa.

Además, el sistema reforzará las condiciones de lluvia en estados del occidente, entre ellos Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen el llamado a extremar precauciones.

Trayectoria en tiempo real de la tormenta Marie:

Marie provocará oleaje elevado en costas del Pacífico

Otro de los efectos asociados con la circulación de Marie será la presencia de mar de fondo y oleaje elevado en diferentes puntos de la costa del Pacífico mexicano.

Los mayores efectos se prevén en Baja California Sur, donde podrían registrarse olas de entre 3 y 4 metros de altura desde el miércoles y hasta el viernes.

También se pronostica oleaje de:

2 a 3 metros: Jalisco, Colima y Michoacán.

Jalisco, Colima y Michoacán. 1.5 a 2.5 metros: Sinaloa, Nayarit y Guerrero.

Estas condiciones podrían afectar principalmente a las zonas costeras y a quienes realizan actividades marítimas.

¿Cuándo comenzarán los efectos de Marie?

Los principales efectos de Marie en México comenzarán a presentarse desde el miércoles 2 de septiembre y podrían extenderse durante los siguientes días, principalmente por el incremento de lluvias y oleaje.

La recomendación para la población es mantenerse atenta a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, especialmente en las entidades costeras del Pacífico.

Aunque la trayectoria prevista la mantiene alejada de llegar a territorio mexicano, las condiciones meteorológicas pueden cambiar conforme avance el ciclón, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales antes de realizar actividades en zonas marítimas.

¿Marie tocará tierra en México?

Hasta el momento, no se prevé que Marie toque tierra en territorio mexicano. El sistema continuará desplazándose sobre el océano Pacífico, mientras sus bandas nubosas generan efectos indirectos en distintas regiones del país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.