Inicia septiembre con nueva onda tropical que provocará lluvias en todo el país este martes

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Lluvias en todo el país. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 1° de septiembre todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias. Ingresará la onda tropical 35 misma que provocará precipitaciones junto a la onda 34 y al monzón mexicano.

Por otra parte, la onda de calor se mantiene en cuatro estados para este martes, por lo que el termómetro oscilará los 45 °C en el norte y noroeste del país.

¿Dónde lloverá este martes 1° de septiembre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Nayarit

Jalisco

Hidalgo

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Colima

Michoacán

Querétaro

Puebla

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Tamaulipas

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 1° de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Campeche

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Campeche Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán

costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa y Nayarit

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco, bruma y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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