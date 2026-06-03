CNTE concluye reunión sin acuerdos; piden intervención directa de Sheinbaum

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Fracasa reunión con CNTE; exigen intervención presidencial. Foto: Uno TV

La reunión entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN), de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y autoridades federales concluyó sin acuerdos, tras el encuentro con representantes de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y del ISSSTE. Piden platicar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

🔴 Termina sin acuerdos la mesa de diálogo de la #CNTE con la #SEGOB y la #SEP. Los inconformes dicen que aún no hay fecha para que la presidenta Claudia Sheinbaum los atienda personalmente. pic.twitter.com/2JnYSeWzts — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) June 2, 2026

Magisterio exige diálogo directo con la presidenta

Luego del encuentro, los dirigentes magisteriales informaron que la mesa de diálogo entró en receso y reiteraron su exigencia de que la presidenta Claudia Sheinbaum participe directamente en las negociaciones.

El secretario general de la Sección 58 de Zacatecas, Marcelino Rodarte, señaló que hasta el momento no existe una respuesta sobre cuándo se integraría la mandataria a la mesa.

“…no hay respuesta aún de cuándo se sentará la presidenta para atender esta comisión… pedimos antes de salir que fuera la presidenta la que hoy diera la información por medio de una respuesta.”

Reportan grave a profesor herido en protestas

En paralelo, la CNTE informó que es delicado el estado de salud de un profesor que resultó herido durante las movilizaciones del pasado 1 de junio en la calle 20 de Noviembre.

La secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Pérez, confirmó que el docente perdió un ojo tras recibir el impacto de una bala de goma y permanece hospitalizado.

“…el compañero sí perdió desafortunadamente un ojo, está hospitalizado y va a tener una segunda cirugía…”

CNTE mantiene presión y evaluará acciones

La organización magisterial adelantó que informará los resultados del encuentro en su Asamblea Nacional Representativa, donde definirán las próximas acciones del movimiento.

La falta de acuerdos y la exigencia de una interlocución directa con el Ejecutivo mantienen la tensión entre la CNTE y el Gobierno federal, en medio del paro y las movilizaciones que continúan en distintas entidades del país.

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