Periodistas asesinados y desaparecidos: las cifras en México
El ejercicio del periodismo en México se mantiene como una actividad de riesgo. En los últimos dos años, de acuerdo con datos de Artículo 19, se han documentado varios asesinatos de periodistas en el país, así como un par de desapariciones. Este martes, circuló el video de la agresión en contra de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, en Veracruz, quien fue sustraída con violencia de su domicilio.
Desapariciones de periodistas
El 13 de abril de 2025, Miguel Ángel Anaya Castillo, del medio Pánuco Online, en Veracruz, fue reportado como desaparecido.
La desaparición de la periodista Roxana Berenice este martes es la segunda registrada en lo que va del sexenio, según información de Artículo 19.
Nueve periodistas asesinados en el actual sexenio
Desde el inicio del actual Gobierno federal, el 1 de octubre de 2024, se tiene registro de nueve periodistas asesinados en México. Todos, hombres.
El primer caso ocurrió el 29 de octubre de 2024, mientras que el más reciente fue documentado el 8 de enero de 2026. De acuerdo con los datos disponibles, todas las víctimas en este periodo han sido hombres.
Sexenio con más periodistas desaparecidos
Según registros de Artículo 19, el sexenio con mayor número de desapariciones de periodistas fue el de Felipe Calderón, con 18 casos documentados.
La distribución por entidad fue la siguiente:
- Tamaulipas: 7 casos
- Veracruz: 3 casos
- Michoacán: 3 casos
- Monterrey: 2 casos
- San Luis Potosí: 2 casos
- Tabasco: un caso
Del total, 17 eran hombres y una mujer, lo que evidencia también una marcada tendencia de violencia contra comunicadores masculinos.
Sexenios y número de periodistas asesinados en México
De acuerdo con los registros históricos, número de periodistas asesinados en últimos sexenios:
|Presidente
|Total de periodistas asesinados
|Hombres
|Mujeres
|Felipe Calderón
|46
|41
|5
|Andrés Manuel López Obrador
|45
|43
|2
|Enrique Peña Nieto
|45
|42
|3
|Vicente Fox
|22
|21
|1
|Claudia Sheinbaum
|9
|9
|0
En los últimos tres sexenios completos, Calderón encabeza la lista, seguido por AMLO y Peña Nieto, quienes registran cifras similares.
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