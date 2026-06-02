Periodistas asesinados y desaparecidos: las cifras en México

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Asesinatos y desapariciones de periodistas siguen golpeando al país. Foto: Archivo

El ejercicio del periodismo en México se mantiene como una actividad de riesgo. En los últimos dos años, de acuerdo con datos de Artículo 19, se han documentado varios asesinatos de periodistas en el país, así como un par de desapariciones. Este martes, circuló el video de la agresión en contra de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, en Veracruz, quien fue sustraída con violencia de su domicilio.

Desapariciones de periodistas

El 13 de abril de 2025, Miguel Ángel Anaya Castillo, del medio Pánuco Online, en Veracruz, fue reportado como desaparecido.

La desaparición de la periodista Roxana Berenice este martes es la segunda registrada en lo que va del sexenio, según información de Artículo 19.

Nueve periodistas asesinados en el actual sexenio

Desde el inicio del actual Gobierno federal, el 1 de octubre de 2024, se tiene registro de nueve periodistas asesinados en México. Todos, hombres.

El primer caso ocurrió el 29 de octubre de 2024, mientras que el más reciente fue documentado el 8 de enero de 2026. De acuerdo con los datos disponibles, todas las víctimas en este periodo han sido hombres.

Sexenio con más periodistas desaparecidos

Según registros de Artículo 19, el sexenio con mayor número de desapariciones de periodistas fue el de Felipe Calderón, con 18 casos documentados.

La distribución por entidad fue la siguiente:

Tamaulipas: 7 casos

Veracruz: 3 casos

Michoacán: 3 casos

Monterrey: 2 casos

San Luis Potosí: 2 casos

Tabasco: un caso

Del total, 17 eran hombres y una mujer, lo que evidencia también una marcada tendencia de violencia contra comunicadores masculinos.

Sexenios y número de periodistas asesinados en México

De acuerdo con los registros históricos, número de periodistas asesinados en últimos sexenios:

Presidente Total de periodistas asesinados Hombres Mujeres Felipe Calderón 46 41 5 Andrés Manuel López Obrador 45 43 2 Enrique Peña Nieto 45 42 3 Vicente Fox 22 21 1 Claudia Sheinbaum 9 9 0

En los últimos tres sexenios completos, Calderón encabeza la lista, seguido por AMLO y Peña Nieto, quienes registran cifras similares.

Protesta por violencia contra periodistas en el actual sexenio. Foto: Cuartoscuro

Protestan por impunidad en caso de periodista en era de AMLO. Foto: Cuartoscuro

Protestas de periodistas marcaron el sexenio de Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

Periodistas marcharon en la era de Calderón; exigieron seguridad. Foto: Cuartoscuro

“Ni Uno Más”: periodistas se movilizaron en la era Fox. Foto: Cuartoscuro

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