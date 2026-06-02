Infonavit entrega depósito de hasta 71 mil pesos para mejorar tu vivienda; conoce los requisitos

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Foto: Cuartoscuro

Trabajadores afiliados al Infonavit pueden acceder este 2026 a un depósito de hasta 71 mil 324 pesos mediante el programa Equipa tu Casa, un crédito complementario destinado a remodelar, mejorar, reparar o equipar una vivienda adquirida con financiamiento del instituto.

Este apoyo económico se entrega directamente a la cuenta bancaria del derechohabiente y está disponible para quienes tramiten un Crédito Tradicional o Infonavit Total para comprar una casa nueva o existente.

¿Cómo obtener el depósito de hasta 71 mil pesos del Infonavit?

El programa Equipa tu Casa funciona como un crédito adicional que debe solicitarse al mismo tiempo que se tramita el crédito hipotecario para la compra de vivienda.

De acuerdo con el Infonavit, el monto mínimo es de 10 mil 698.67 pesos y el máximo alcanza los 71 mil 324.48 pesos, dependiendo de la capacidad crediticia de cada trabajador.

Una de las principales ventajas es que los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria del beneficiario para que pueda comprar materiales o realizar mejoras sin intermediarios.

Requisitos para solicitar Equipa tu Casa

Para acceder a este beneficio es necesario:

Tener una relación laboral vigente

Cumplir con los requisitos del crédito para compra de vivienda

Contar con una precalificación en Mi Cuenta Infonavit

Integrar el expediente con la documentación requerida

Solicitar el complemento Equipa tu Casa al momento de tramitar el crédito hipotecario

Formalizar el financiamiento ante notario

El plazo para realizar las mejoras es de hasta seis meses después de la firma del crédito.

Documentos que debes presentar

Entre los documentos solicitados destacan:

Presupuesto indicativo de la remodelación o mejora

Carta bajo protesta de decir verdad sobre los trabajos a realizar

Estado de cuenta bancario con CLABE a nombre del solicitante

RFC con homoclave

Además, una vez recibido el recurso, el beneficiario deberá cargar evidencias de la obra realizada, como fotografías, facturas y comprobantes de compra, a través de Mi Cuenta Infonavit.

El instituto recordó que el pago de Equipa tu Casa se integra a la misma mensualidad del crédito hipotecario contratado para la adquisición de la vivienda.

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