Dirigencia de Morena no descarta expulsar a Rocha Moya e Inzunza si hay pruebas en su contra

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Rocha Moya. Foto: Cuartoscuro

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, no descartó la posibilidad de retirar la militancia a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y al senador Enrique Inzunza, señalados por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

“Va a ocurrir cuando tengamos… No necesariamente tiene que ocurrir, ni sí ni no. Lo que vamos a esperar es lo que hemos dicho: que se presenten las pruebas”. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

En conferencia de prensa, Montiel aseguró que esperarán que se presenten las pruebas contra Rocha Moya y los otros funcionarios públicos vinculados por las autoridades estadounidenses con el crimen organizado.

“Nuestro trabajo siempre será basado en la verdad y es por eso que nosotros pedimos que se presenten las pruebas y, si conocemos que estas pruebas incriminan a alguien, bueno, actuaremos en consecuencia. No encubrimos a nadie. No vamos a ser quienes toleremos la corrupción”. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Montiel enfatizó la necesidad de contar con pruebas suficientes para poder actuar al interior del partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que hemos dicho es que nosotros no vamos a encubrir a nadie si es que es culpable, pero que tampoco vamos a aceptar la narrativa de decir que son culpables mientras no se han presentado las pruebas… Nosotros hemos venido planteando que dentro del partido no vamos a permitir la corrupción”. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Montiel compara caso de Rocha Moya con el de Maru Campos

Además de enfatizar la postura del partido, Ariadna Montiel comparó el actuar de Rubén Rocha Moya y el de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, ante el citatorio realizado a ambos políticos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“La Fiscalía General de la República (FGR) ha citado a comparecer a los funcionarios del estado de Sinaloa, así como en Chihuahua. El gobernador de Sinaloa está separado del cargo, lo mismo que el presidente municipal de Culiacán, y ellos se han presentado a declarar, así como el senador y los demás exservidores públicos. No así la gobernadora del estado de Chihuahua, que no quiso presentarse a declarar como testigo”. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

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