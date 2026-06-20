SSPC emite recomendaciones para evitar fraudes mediante aplicaciones móviles

| 09:00 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
SSPC alerta por aplicaciones móviles. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para fomentar el uso seguro de aplicaciones móviles y prevenir fraudes relacionados con la descarga de software fraudulento o malicioso.

La dependencia, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, informó que una de las amenazas más frecuentes es la distribución de aplicaciones falsas que aparentan ser herramientas legítimas para atraer a las personas usuarias y obtener acceso a información sensible almacenada en los dispositivos.

De acuerdo con la SSPC, este tipo de aplicaciones se presentan como:

  • Juegos
  • Plataformas de entretenimiento
  • Editores de fotografías
  • Servicios de mensajería
  • Herramientas gratuitas

Con el único propósito de acceder a la siguiente información:

  • Contraseñas
  • Contactos
  • Fotografías
  • Información financiera
  • Ubicación
  • Cámara
  • Micrófono

Aplicaciones móviles fraudulentas representan riesgo para datos personales

La dependencia explicó que el riesgo aumenta cuando las aplicaciones son descargadas desde sitios no oficiales o mediante enlaces compartidos en redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Estos canales son utilizados con frecuencia para distribuir software alterado o malicioso.

Asimismo, señaló que una señal de alerta es cuando una aplicación solicita permisos que no corresponden con la función que ofrece. Entre ellos se encuentran accesos al micrófono, mensajes, contactos o ubicación sin una justificación relacionada con el servicio proporcionado.

La SSPC destacó que revisar los permisos solicitados antes de instalar una aplicación puede ayudar a identificar posibles riesgos para la privacidad y la seguridad de la información personal.

SSPC comparte recomendaciones para evitar fraudes en aplicaciones móviles

Para reducir los riesgos relacionados con aplicaciones fraudulentas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recomendó descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y verificar aspectos como las opiniones de otros usuarios, el número de descargas y las actualizaciones disponibles.

También sugirió analizar cuidadosamente los permisos solicitados por cada aplicación y mantener actualizados tanto el sistema operativo como las aplicaciones instaladas en el dispositivo.

Entre las medidas preventivas se encuentran evitar enlaces de descarga recibidos mediante mensajes o redes sociales, eliminar aplicaciones que ya no se utilizan y utilizar contraseñas seguras acompañadas de mecanismos de verificación en dos pasos.

La dependencia agregó que es importante vigilar el funcionamiento del dispositivo y prestar atención a comportamientos inusuales que puedan indicar la presencia de software malicioso.

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