SSPC emite recomendaciones para evitar fraudes mediante aplicaciones móviles

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SSPC alerta por aplicaciones móviles. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para fomentar el uso seguro de aplicaciones móviles y prevenir fraudes relacionados con la descarga de software fraudulento o malicioso.

La dependencia, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, informó que una de las amenazas más frecuentes es la distribución de aplicaciones falsas que aparentan ser herramientas legítimas para atraer a las personas usuarias y obtener acceso a información sensible almacenada en los dispositivos.

De acuerdo con la SSPC, este tipo de aplicaciones se presentan como:

Juegos

Plataformas de entretenimiento

Editores de fotografías

Servicios de mensajería

Herramientas gratuitas

Con el único propósito de acceder a la siguiente información:

Contraseñas

Contactos

Fotografías

Información financiera

Ubicación

Cámara

Micrófono

Aplicaciones móviles fraudulentas representan riesgo para datos personales

La dependencia explicó que el riesgo aumenta cuando las aplicaciones son descargadas desde sitios no oficiales o mediante enlaces compartidos en redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Estos canales son utilizados con frecuencia para distribuir software alterado o malicioso.

Asimismo, señaló que una señal de alerta es cuando una aplicación solicita permisos que no corresponden con la función que ofrece. Entre ellos se encuentran accesos al micrófono, mensajes, contactos o ubicación sin una justificación relacionada con el servicio proporcionado.

La SSPC destacó que revisar los permisos solicitados antes de instalar una aplicación puede ayudar a identificar posibles riesgos para la privacidad y la seguridad de la información personal.

SSPC comparte recomendaciones para evitar fraudes en aplicaciones móviles

Para reducir los riesgos relacionados con aplicaciones fraudulentas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recomendó descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y verificar aspectos como las opiniones de otros usuarios, el número de descargas y las actualizaciones disponibles.

También sugirió analizar cuidadosamente los permisos solicitados por cada aplicación y mantener actualizados tanto el sistema operativo como las aplicaciones instaladas en el dispositivo.

Entre las medidas preventivas se encuentran evitar enlaces de descarga recibidos mediante mensajes o redes sociales, eliminar aplicaciones que ya no se utilizan y utilizar contraseñas seguras acompañadas de mecanismos de verificación en dos pasos.

La dependencia agregó que es importante vigilar el funcionamiento del dispositivo y prestar atención a comportamientos inusuales que puedan indicar la presencia de software malicioso.

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