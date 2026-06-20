SSPC emite recomendaciones para evitar fraudes mediante aplicaciones móviles
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió recomendaciones para fomentar el uso seguro de aplicaciones móviles y prevenir fraudes relacionados con la descarga de software fraudulento o malicioso.
La dependencia, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, informó que una de las amenazas más frecuentes es la distribución de aplicaciones falsas que aparentan ser herramientas legítimas para atraer a las personas usuarias y obtener acceso a información sensible almacenada en los dispositivos.
De acuerdo con la SSPC, este tipo de aplicaciones se presentan como:
- Juegos
- Plataformas de entretenimiento
- Editores de fotografías
- Servicios de mensajería
- Herramientas gratuitas
Con el único propósito de acceder a la siguiente información:
- Contraseñas
- Contactos
- Fotografías
- Información financiera
- Ubicación
- Cámara
- Micrófono
Aplicaciones móviles fraudulentas representan riesgo para datos personales
La dependencia explicó que el riesgo aumenta cuando las aplicaciones son descargadas desde sitios no oficiales o mediante enlaces compartidos en redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Estos canales son utilizados con frecuencia para distribuir software alterado o malicioso.
Asimismo, señaló que una señal de alerta es cuando una aplicación solicita permisos que no corresponden con la función que ofrece. Entre ellos se encuentran accesos al micrófono, mensajes, contactos o ubicación sin una justificación relacionada con el servicio proporcionado.
La SSPC destacó que revisar los permisos solicitados antes de instalar una aplicación puede ayudar a identificar posibles riesgos para la privacidad y la seguridad de la información personal.
SSPC comparte recomendaciones para evitar fraudes en aplicaciones móviles
Para reducir los riesgos relacionados con aplicaciones fraudulentas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recomendó descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y verificar aspectos como las opiniones de otros usuarios, el número de descargas y las actualizaciones disponibles.
También sugirió analizar cuidadosamente los permisos solicitados por cada aplicación y mantener actualizados tanto el sistema operativo como las aplicaciones instaladas en el dispositivo.
Entre las medidas preventivas se encuentran evitar enlaces de descarga recibidos mediante mensajes o redes sociales, eliminar aplicaciones que ya no se utilizan y utilizar contraseñas seguras acompañadas de mecanismos de verificación en dos pasos.
La dependencia agregó que es importante vigilar el funcionamiento del dispositivo y prestar atención a comportamientos inusuales que puedan indicar la presencia de software malicioso.
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