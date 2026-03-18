CNTE paraliza el país: qué piden integrantes del magisterio

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CNTE tiene varias exigencias a las autoridades. Foto: Cuartoscuro

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron un paro nacional de 72 horas. Los miembros del magisterio colocaron casas de campaña en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) en exigencia a la resolución de sus demandas entre las que destaca el incremento salarial y la abrogación de la ley del ISSSTE 2007.

¿Qué pide la CNTE y por qué paraliza la CDMX y estados?

A través de diversos comunicados públicos, miembros de la CNTE, informan sus exigencias a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entre las que se encuentran:

Abrogación de la ley del ISSSTE 2007

Abrogación de la reforma educativa laboral Peña-AMLO

Incremento salarial

Justicia social y reparación del daño

Pago de pensiones en salarios mínimos, no en UMAs

Retorno al sistema solidario de pensiones

Jubilación a los 28 y 30 años de servicio sin condiciones

Además, a través de sus redes sociales, se pronunciaron, también, por mantener diálogo con la presidenta Sheinbaum mediante la instalación de la mesa nacional entre la comisión nacional única de negociación de la CNTE con la mandataria.

La CNTE ha tomado las calles y se ha adueñado de la explanada del Zócalo en la CDMX en varias ocasiones dejando afectaciones económicas en los negocios de la zona.

Además, en ocasiones anteriores integrantes de la CNTE también ha marchado en exigencia del cumplimiento de sus peticiones.

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