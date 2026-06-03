CNTE sale de Segob sin acuerdos e insiste en reunión con Sheinbaum

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Maestros de la CNTe insisten en hablar con Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Los integrantes de la comisión de negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reafirmaron su postura de establecer una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, al no llegar a acuerdos en la reunión que sostuvieron con Segob, SEP e ISSSTE, y enfatizaron que el diálogo al más alto nivel es “la única alternativa”.

Al salir del edificio de la Secretaría de Gobernación en Bucareli, los docentes emitieron un pronunciamiento en el que reiteraron sus demandas y la necesidad de reunirse con la presidenta, pese a que Sheinbaum expresó durante la mañana que no contempla sostener un encuentro con la dirigencia magisterial.

CNTE afirma que no recibió respuesta sobre reunión con Sheinbaum

La CNTE aseguró que la reunión sostenida con autoridades de la Segob, SEP e ISSSTE concluyó sin acuerdos y sin una respuesta concreta sobre la posibilidad de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al término del encuentro, integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación señalaron que las autoridades entregaron documentos relacionados con temas como la USICAMM y el sistema de pensiones, pero aclararon que estos serán revisados por sus órganos internos antes de emitir una postura.

El secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, afirmó que la principal demanda sigue siendo una reunión directa con la mandataria federal para abordar las exigencias del movimiento.

“La respuesta de las autoridades fue presentarnos estos documentos, pero en ningún momento dijeron que sí nos va a atender la Presidenta, aunque tampoco lo negaron”, señaló.

“No vemos otra alternativa”, afirma la Coordinadora

La Coordinadora insistió en que el diálogo con Sheinbaum es indispensable para avanzar en la atención de sus demandas relacionadas con el régimen de pensiones, la Ley del ISSSTE y la carrera magisterial.

Frausto sostuvo que el magisterio continuará planteando esta exigencia porque, desde su perspectiva, no existe otra vía para resolver el conflicto.

“Seguiremos nosotros planteando esa exigencia con la esperanza, con la expectativa de que sí. No vemos nosotros otra alternativa de solución a estas demandas”, declaró.

La CNTE definirá próximos pasos tras analizar propuestas

Tras concluir el encuentro en Gobernación, la dirigencia informó que será la Asamblea Nacional Representativa la que determine el rumbo de las movilizaciones y las acciones que seguirá el movimiento en los próximos días.

Los docentes señalaron que primero analizarán el contenido de los documentos entregados por el Gobierno federal antes de fijar una posición formal sobre las propuestas presentadas durante la reunión.

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