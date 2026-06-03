Sheinbaum analiza sustituir aires acondicionados viejos por equipos nuevos para reducir consumo eléctrico

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La mandataria no confirmó el proyecto. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el Gobierno Federal analiza un proyecto relacionado con la sustitución de aires acondicionados antiguos por equipos más eficientes, con el objetivo de ahorrar consumo de luz en los hogares.

Durante la conferencia mañanera del 14 de mayo, la mandataria habló sobre diversos proyectos energéticos; entre ellos, la instalación de paneles solares en viviendas mediante programas impulsados por el Gobierno Federal.

Además, señaló que se estudia una estrategia relacionada con la sustitución de aires acondicionados viejos por modelos más modernos que consuman menos electricidad, lo que ayudará a ahorrar luz.

“Un tema importante es la sustitución de aires acondicionados, porque muchos aires acondicionados son ya muy antiguos y ahora, los más modernos consumen mucho menos electricidad”.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no anunció un programa formal para reemplazar aires acondicionados, ni precisó si los equipos serían entregados por la CFE o alguna otra dependencia.

Tampoco informó sobre requisitos, beneficiarios, fechas de implementación o reglas de operación.

En cambio, Claudia Sheinbaum agregó que trabajan en “un programa que acompañe el aire acondicionado con la generación eléctrica por vía solar”, sin dar más detalles.

Sólo comentó que su gobierno continúa realizando los cálculos necesarios antes de presentar más detalles sobre el proyecto.

Empresas mexicanas buscan crear paneles solares

A su vez, la presidenta destacó que existen empresas mexicanas que avanzan en la fabricación de paneles solares.

Actualmente, explicó, la mayoría de estos productos provienen de China, país que es uno de los principales productores mundiales de paneles solares y baterías.

“Entonces, muchos de los paneles que se compran son importados”, precisó.

CFE busca llevar electricidad a comunidades aisladas

De igual forma, Claudia Sheinbaum habló del proyecto de “Justicia Energética”, cuyo objetivo es ampliar el acceso a la electricidad en comunidades que aún carecen de este servicio.

La mandataria señaló que buscan “electrificar todas las comunidades, por más pequeñas que sean y más aisladas que sean del país”.

Precisó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrolla trabajos importantes en comunidades de Durango, donde inició este esfuerzo.

Además, indicó que actualmente realizan acciones similares en otras regiones del país, aunque no detalló cuáles.

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