CNTE protesta en CDMX y estados: últimas noticias EN VIVO

Protesta de CNTE sube de Tono. Foto: Uno TV | IA

La protesta de la CNTE subió de tono este miércoles, luego de que integrantes del magisterio disidente entraron a las instalaciones de la SEP, ubicadas en Avenida Universidad, en la Ciudad de México. Los manifestantes abrieron uno de los accesos, ingresaron al edificio y tuvieron un enfrentamiento con personal de seguridad; además, se reportaron daños en puertas, rejas y vidrios.

Según los primeros reportes, miembros de la CNTE retiraron parte de las protecciones del inmueble, lo que les permitió el acceso a este, y mantuvieron bloqueos en varios puntos de la capital, mientras siguen las negociaciones con autoridades federales.

Sigue la cobertura EN VIVO de Uno TV con imágenes, reacciones, análisis y las últimas actualizaciones sobre las movilizaciones de la CNTE, el diálogo con el Gobierno federal y las afectaciones en la CDMX.

Nueva jornada de protestas de la CNTE en CDMX: sigue la cobertura EN VIVO y minuto a minuto