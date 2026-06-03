CNTE protesta en CDMX y estados: últimas noticias EN VIVO
La protesta de la CNTE subió de tono este miércoles, luego de que integrantes del magisterio disidente entraron a las instalaciones de la SEP, ubicadas en Avenida Universidad, en la Ciudad de México. Los manifestantes abrieron uno de los accesos, ingresaron al edificio y tuvieron un enfrentamiento con personal de seguridad; además, se reportaron daños en puertas, rejas y vidrios.
Según los primeros reportes, miembros de la CNTE retiraron parte de las protecciones del inmueble, lo que les permitió el acceso a este, y mantuvieron bloqueos en varios puntos de la capital, mientras siguen las negociaciones con autoridades federales.
Sigue la cobertura EN VIVO de Uno TV con imágenes, reacciones, análisis y las últimas actualizaciones sobre las movilizaciones de la CNTE, el diálogo con el Gobierno federal y las afectaciones en la CDMX.
Nueva jornada de protestas de la CNTE en CDMX: sigue la cobertura EN VIVO y minuto a minuto
Maestros de CNTE toman casetas en Chiapas
Por segundo día seguido, maestros de la CNTE liberaron casetas de cobro en Chiapas como parte del Paro Nacional, que inició el lunes pasado.
Los docentes señalaron que, a tres días de sumarse a la protesta, aún no hay acuerdos con el Gobierno federal.
Este miércoles, los integrantes de la CNTE permitieron el paso libre en las casetas de Chiapa de Corzo-San Cristóbal y Ocozocoautla.
La movilización se mantiene como medida de presión para exigir atención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los maestros piden discutir la ley del ISSSTE y la abrogación de la llamada reforma educativa.
Reabren Avenida Universidad en CDMX tras protesta de la CNTE
Avenida Universidad, donde se ubican instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, fue reabierta a la circulación en ambos sentidos tras la movilización de la CNTE en la zona.
Titulares de Gobernación y Educación dan conferencia tras reunión con la CNTE
Mario Delgado y Rosa Icela Rodríguez, titulares de Educación y Gobernación, respectivamente, ofrecen una conferencia de prensa tras la reunión con integrantes de la CNTE.
Los funcionarios informan sobre los avances del diálogo, los acuerdos alcanzados con la disidencia magisterial y los próximos pasos en la negociación.
Policía resulta lesionado tras irrupción de la CNTE en la SEP
Tras la irrupción de la CNTE en instalaciones de la SEP, un elemento de la Policía capitalina resultó lesionado.
Personal de Protección Civil atendió al oficial en el lugar y, posteriormente, fue trasladado en una ambulancia para recibir atención médica.
Maestros de la CNTE irrumpen en oficinas de la SEP en Avenida Universidad
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron este miércoles en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas sobre Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX). Los manifestantes ingresaron al inmueble como parte de sus acciones de protesta para exigir atención a sus demandas laborales y educativas, lo que generó movilización de elementos de seguridad y afectaciones a la circulación en la zona.