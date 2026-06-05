CNTE toma casetas, bloquea carreteras y protesta en varios estados del país

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Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron este jueves bloqueos carreteros, tomas de casetas y protestas en distintos puntos del país para exigir respuestas a sus demandas por parte del Gobierno federal.

Las movilizaciones se registraron en estados como Baja California, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y en diversas vías de acceso cercanas a la Ciudad de México, donde los docentes permitieron el paso libre a automovilistas durante varias horas.

CNTE bloquea garitas, carreteras y accesos en varios estados

En Tijuana, Baja California, maestros marcharon hacia la garita de El Chaparral, lo que llevó a autoridades federales a cerrar de manera preventiva los carriles de ingreso vehicular a México. La movilización se desarrolló de forma pacífica y el cierre se mantuvo durante aproximadamente dos horas.

En Chiapas, integrantes del magisterio bloquearon las principales salidas de Tuxtla Gutiérrez. Los dirigentes advirtieron que, si no reciben una respuesta favorable a sus demandas, podría verse afectado el cierre del actual ciclo escolar.

Liberan casetas y dan paso libre a automovilistas

En Guerrero, los docentes tomaron las casetas de peaje de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, así como la de Iguala, permitiendo el libre tránsito de vehículos. Los manifestantes señalaron que esta medida busca presionar al Gobierno federal para atender sus peticiones y, al mismo tiempo, beneficiar a los usuarios al evitar el cobro de peaje.

Cerca de la Ciudad de México, profesores también tomaron las casetas de San Marcos, en la autopista México-Puebla; Tlalpan, en la México-Cuernavaca; y la vía Naucalpan-Ecatepec.

Durante las protestas en la caseta de Tlalpan se registraron momentos de tensión cuando algunos manifestantes intentaron apoderarse de mercancía de un tráiler que transportaba bebidas y agua. Sin embargo, la movilización continuó sin mayores incidentes y concluyó tras varias horas de paso libre para los automovilistas.

Oaxaca mantiene protestas en aeropuerto y planta de Pemex

En Oaxaca, integrantes de la Sección 22 bloquearon por cuarta ocasión los accesos al Aeropuerto Internacional. Gracias a un acuerdo con la administración aeroportuaria, los pasajeros pudieron ingresar y salir caminando de la terminal sin mayores afectaciones. Además, los docentes mantuvieron por segundo día consecutivo la toma de la planta de abastecimiento de Pemex.

De este modo, los integrantes de la CNTE, en diversos puntos del país, continúan manifestándose y buscando soluciones a sus demandas. A la par, continúan las charlas con las autoridades.

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