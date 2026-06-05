Sheinbaum agradece reaparición de AMLO y defiende su apoyo en medio de la tensión entre México y EE. UU.

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La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la reciente carta pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien reapareció en medio de la discusión sobre la relación entre México y Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria agradeció el respaldo expresado por López Obrador. Además, rechazó las interpretaciones que señalan que el exmandatario salió en su defensa. Consideró que esa lectura tiene un componente misógino y aseguró que sus adversarios políticos buscan generar una ruptura entre ambos.

Sheinbaum agradece apoyo de AMLO

La presidenta destacó el contenido de la carta y afirmó que mantiene una relación de respeto y coincidencia política con López Obrador. Según explicó, la publicación del exmandatario se dio en un momento relevante para el país y forma parte de un posicionamiento sobre temas de interés nacional.

Sheinbaum señaló que, quienes se oponen a su gobierno, buscan presentar diferencias inexistentes entre ella y el fundador de la llamada Cuarta Transformación.

Defiende la soberanía nacional ante presiones externas

La mandataria insistió en que existe una amenaza para la soberanía nacional cuando actores o instituciones extranjeras pretenden influir en decisiones que corresponden exclusivamente a México. Por ello, llamó a confiar en las instituciones mexicanas y advirtió sobre los riesgos de permitir que organismos externos determinen asuntos internos del país.

También coincidió con la postura expresada por López Obrador respecto a que los desafíos actuales no provienen directamente del presidente estadounidense Donald Trump, sino de sectores de ultraderecha dentro de Estados Unidos.

Destaca colaboración con Estados Unidos

Durante su intervención, Sheinbaum también hizo referencia a declaraciones del senador estadounidense Markwayne Mullin, quien reconoció el respeto a la soberanía mexicana y destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad.

De este modo, la presidenta aseguró que existe una buena coordinación entre ambos países. A su vez, reiteró que la colaboración se mantiene con respeto mutuo y reconocimiento de las facultades de cada nación.

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