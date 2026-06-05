Fortalecer PENSIONISSSTE y crear aseguradora, las propuestas del Gobierno a la CNTE

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Gobierno busca destrabar conflicto con CNTE. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó sobre una nueva propuesta para intentar destrabar el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuya principal exigencia sigue siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el antiguo sistema solidario de pensiones por el régimen de cuentas individuales.

Mediante un comunicado, el Gobierno federal señaló que entre las medidas planteadas se encuentra el fortalecimiento de PENSIONISSSTE, la única afore pública del país, así como la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones, con el objetivo de avanzar gradualmente hacia mecanismos que otorguen mayores beneficios a los trabajadores del Estado.

El Gobierno busca una alternativa sin eliminar el sistema de cuentas individuales

Durante una reunión realizada este jueves entre autoridades federales y representantes de la CNTE, el director general del ISSSTE, Martí Batres, explicó que la propuesta parte de un diagnóstico sobre los efectos de la reforma de 2007, impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con el funcionario, esa reforma sustituyó el modelo público y solidario de pensiones por un esquema basado en cuentas individuales administradas principalmente por afores privadas.

Sin embargo, la propuesta presentada no contempla la eliminación inmediata de dicho sistema, como exige la CNTE, sino una serie de modificaciones orientadas a fortalecer los mecanismos públicos que ya existen.

PENSIONISSSTE, la apuesta para mejorar las pensiones de los trabajadores

Uno de los puntos centrales de la propuesta es fortalecer PENSIONISSSTE, institución que actualmente opera como la única administradora de fondos para el retiro completamente pública.

Según lo expuesto por el ISSSTE, esta afore podría convertirse en una herramienta para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores que actualmente se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales.

#SEGOBInforma 📢

Propone Gobierno de México fortalecer PENSIONISSSTE y la posible creación de una aseguradora pública



Comunicado: 📄 https://t.co/MyfzlZldO0 pic.twitter.com/cEOhTf2eWF — Gobernación (@SEGOB_mx) June 4, 2026

La intención es que una mayor parte de los recursos destinados al retiro permanezcan bajo administración pública y que los beneficios obtenidos por la institución se reflejen en mejores rendimientos para los trabajadores afiliados.

Proponen crear una aseguradora pública para el pago de pensiones

Otro de los planteamientos presentados a la CNTE consiste en la creación de una aseguradora pública encargada exclusivamente de administrar y entregar las pensiones a las personas jubiladas.

El Gobierno considera que esta medida sería la más relevante de la propuesta, ya que actualmente no existe una institución pública con esas funciones específicas.

La idea es que dicha aseguradora opere en coordinación con PENSIONISSSTE y permita ampliar la participación del Estado en la administración del sistema pensionario.

La CNTE mantiene su exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007

Las propuestas llegan en medio de las movilizaciones que la CNTE mantiene desde hace semanas en distintas entidades y en la Ciudad de México.

El magisterio disidente ha insistido en que su demanda principal es la eliminación de la reforma de 2007 y el regreso a un sistema de pensiones solidario, por lo que aún está por verse si las medidas planteadas por el Gobierno serán suficientes para alcanzar acuerdos.

Durante la reunión, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró además el compromiso gubernamental de desaparecer la USICAMM, uno de los reclamos históricos de los docentes.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió mantener las manifestaciones dentro de un marco pacífico y evitar afectaciones a terceros, especialmente durante el cierre del ciclo escolar y las actividades cotidianas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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