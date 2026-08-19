Comisión Permanente aprueba renuncia de magistrada Mónica Soto; dejará el cargo el 31 de agosto

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Mónica Soto dejará el TEPJF. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles la renuncia de Mónica Aralí Soto Fregoso como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La salida surtirá efectos a partir del 31 de agosto de 2026.

La presidenta de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán, dio a conocer el resultado de la votación para aceptar la renuncia presentada por la magistrada electoral.

La propuesta fue aprobada con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.

“Aprueba la renuncia presentada por la ciudadana Mónica Aralí Soto Fregoso al cargo de magistrada de la Sala Superior del TEPJF, la cual surtirá efectos a partir del 31 de agosto de 2026”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión Permanente

Renuncia de Mónica Soto divide opiniones en el Congreso

Movimiento Ciudadano acusó a Mónica Soto de incumplir nuevamente con su responsabilidad constitucional.

El diputado Gibrán Ramírez Reyes señaló que la magistrada también fue cuestionada durante la elección judicial por su postura frente a los llamados “acordeones”.

“Estamos ante un arrepentimiento personal que compromete el funcionamiento de una de las instituciones capitales de nuestra República”, afirmó.

Por su parte, el PRI advirtió que la salida dejará al Tribunal Electoral con cinco magistraturas, ante la existencia de otra vacante.

“Hoy se acumulan dos vacantes, hoy de siete espacios sólo quedarán cinco; ustedes tendrán suficiente con tres votos para ganar una votación, será más fácil manipular al órgano electoral hoy en día”. Carolina Viggiano Austria, Senadora del PRI

El PAN decidió abstenerse.

El senador José Máximo García López argumentó que votar a favor o en contra de la renuncia no tendría sentido jurídico sin que el Senado analizara y fundamentara la causa de la salida.

Morena y aliados respaldan renuncia de Mónica Soto

Legisladores de Morena y sus aliados defendieron la decisión de la magistrada.

“La magistrada Mónica Soto ha decidido cerrar una trayectoria de prácticamente tres décadas dedicadas a la justicia electoral y resulta curioso que quienes durante años cuestionaron su actuar hoy quieren que permanezca obligatoriamente”. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Senador de Morena

Desde el Partido del Trabajo (PT) también descartaron afectaciones al funcionamiento de la Sala Superior.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores explicó que el Tribunal Electoral puede sesionar con la presencia de cuatro magistrados, por lo que, dijo, las impugnaciones relacionadas con los procesos electorales no deberían verse afectadas.

“Queremos destacar que la decisión de la magistrada no afecta la toma de decisiones que la Sala Superior debe tomar al resolver los asuntos que se le presenten”. Reginaldo Sandoval Flores, Coordinador de los Diputados Federales del PT

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